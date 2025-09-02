Oeste do Paraná quer se consolidar como polo de inteligência artificial

A adoção da inteligência artificial (IA) no ambiente corporativo tem se mostrado uma alavanca de crescimento, trazendo vantagens econômicas e ganhos expressivos de produtividade. Um levantamento da Amazon Web Service (AWS) revela que 95% das empresas brasileiras que incorporaram a tecnologia já registram aumento médio de 31% no faturamento e 96% na produtividade.

Entre os principais impactos estão a melhoria do atendimento ao cliente (66%), o fortalecimento da formação e capacitação de funcionários (59%) e a criação de novos produtos e serviços (56%), de acordo com o estudo “Desbloqueando o potencial da IA no Brasil”.

“A inteligência artificial está presente no nosso dia a dia, muitas vezes de forma invisível. As empresas precisam enxergar a IA como uma aliada, razão pela qual é essencial compreender de que forma ela pode ser aplicada dentro de cada realidade”, diz o coordenador do curso de Inteligência Artificial da Faculdade Donaduzzi, Leonardo Tampelini.

“No ano passado, criamos o primeiro curso superior de IA autorizado pelo MEC, pois entendemos que é necessário mão de obra qualificada para executar os projetos e atender às demandas que surgem nas organizações, sejam elas de pequeno ou grande porte. Por isso, consideramos fundamental promover conexões que fomentem o uso ético e estratégico da tecnologia”, ressalta Tampelini.

O Biopark – Parque Tecnológico do Oeste do Paraná, que abriga a Faculdade e Colégio Donaduzzi, a UFPR, UTFPR, IFPR e mais de 130 empresas, busca se consolidar como referência em inteligência artificial na região. A proposta é unir pesquisa e setor produtivo em um mesmo ambiente, promovendo encontros frequentes para troca de experiências.

Na última semana, o Biopark recebeu 240 participantes na conferência IA 360, com dois dias de debates. “Foram palestras e novas formas de olhar e compreender a IA. Além disso, é um espaço amplo e propício para networking”, frisa Tampelini. O evento foi realizado em parceria com a Faculdade Donaduzzi, o Biopark, a Fundação Araucária e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná.

Startups usam IA para acelerar prototipagem

O Biopark conta com um espaço dedicado a startups, oferecendo, entre outros benefícios, consultoria e laboratórios para pesquisa. Marcos Ambrosio, gestor de Startups e Tecnologias no Oeste do Paraná pelo SEBRAE, destaca que 40% das startups mapeadas pelo Brasil já utilizam inteligência artificial para desenvolvimento das soluções.

“Hoje ficou muito mais simples testar e validar protótipos, muitas vezes em equipes de apenas três ou quatro pessoas. Quem recorre à IA encontra maior facilidade para prototipar, testar, interagir com o cliente e ajustar continuamente a proposta. Antes, era necessário investir cerca de R$ 100 mil para começar a estruturar um projeto; agora, com duas horas de trabalho bem direcionado, já é possível colocar um site no ar com uma solução em potencial e verificar se existe a demanda”, ressalta Marcos.

Empresários defendem investimento em pesquisa e dados

“Entendo que já perdemos o bonde para desenvolver a inteligência artificial. Para não ficarmos para trás, precisamos investir fortemente em conhecimento, pesquisa e educação, de modo a aproveitar a ciência de dados, os grandes bancos de informações e a própria IA, desenvolvendo expertise para garantir competitividade”, afirma o presidente do Iguassu Valley, Victor Donaduzzi.

“Como instituições e empresas, captamos muitos dados, mas, sem gerar informação e decisão, eles não servem para nada. Quando passamos a interpretá-los e utilizá-los para potencializar o negócio, alcançamos um patamar diferente”, explica Donaduzzi.

Formação de profissionais é desafio central

Especialistas afirmam que grande parte das empresas está aberta a desenvolver soluções de inteligência artificial e, para isso, enfrenta duas principais demandas. A primeira é capacitar os colaboradores para utilizarem a tecnologia de forma responsável, aumentando a produtividade e automatizando ao máximo suas tarefas. A segunda é criar produtos próprios que possam ser oferecidos aos clientes, seja por meio de softwares mais intuitivos ou de melhorias nos produtos já comercializados.

“Em ambos os casos, as empresas buscam apoio, e o foco principal delas é a universidade”, garante o professor da UTFPR, Thiago Naves. “Hoje, a UTFPR e a Faculdade Donaduzzi atuam em parceria, desenvolvendo soluções para empresas e indústrias e, sobretudo, formando mão de obra em inteligência artificial em Toledo”, explica. “Companhias de grande porte já enxergam o Oeste do Paraná como um polo para o desenvolvimento de produtos de IA em conjunto com a universidade e, eventos que reúnem empresários e academia tendem a fortalecer ainda mais essa percepção”, conclui Naves.