Universo Alegria Curitiba; veja quem se apresenta neste ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Universo Alegria 2025 está confirmado para o dia 13 de dezembro, na Arena da Baixada, em Curitiba. O line-up de peso inclui grandes nomes da música brasileira, como Simone Mendes, Matheus & Kauan, Panda, Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano, Felipe & Rodrigo, Sorriso Maroto e Dj Kvsh.

De acordo com Gian Zambon, da SevenX, que é a produtora do festival, será um espetáculo grandioso, com estrutura de alto nível, som e iluminação de última geração, pensado para garantir conforto e segurança ao público.

+ Leia mais: Orquestra Sinfônica do Paraná toca Mozart de graça no MON neste sábado

“Para a terceira edição do Universo Alegria em Curitiba, reunimos grandes artistas nacionais que representam diferentes estilos e momentos da música brasileira, em uma mistura única de sertanejo, pagode e pop que vai colocar todo mundo para cantar junto. Queremos encerrar o ano com chave de ouro. Para isso, cuidamos de cada detalhe, desde a compra dos ingressos até o último show da noite”, afirma Zambon.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do Universo Alegria. As vendas dos ingressos começam em 10 de setembro (quarta-feira), com diferentes áreas e valores distintos para cada setor. A expectativa é de que os ingressos se esgotem rapidamente. Para garantir, a dica é ficar atento às redes sociais oficiais do evento (@universoalegria e @seven.exp), bem como nos pontos oficiais de venda.