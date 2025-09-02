Orquestra Sinfônica do Paraná toca Mozart de graça no MON neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) volta ao vão-livre do Museu Oscar Niemeyer neste sábado (06), às 16h, para mais um concerto da série “OSP no MON – Mostly Mozart”. E o melhor: entrada gratuita e classificação livre.

É a quarta vez que a série dedicada ao mestre austríaco acontece em um dos espaços culturais mais significativos de Curitiba. Desta vez, quem assume a batuta é o maestro convidado Alexandre Brasolim.

“Acho que o público vai se divertir bastante com o repertório que será apresentado. Quem já conhece vai aproveitar muito e para quem não conhece é uma boa iniciação musical, vir assistir as sinfonias de Mozart no MON”, comentou Brasolim.

O programa deste sábado traz duas sinfonias que são verdadeiras joias do repertório mozartiano. A primeira é a Sinfonia nº 35 em Ré maior, K. 385, conhecida como “Haffner”, composta em 1782. Vocês acreditam que Mozart escreveu essa obra em apenas alguns dias? Foi uma encomenda da família Haffner, de Salzburgo, e o resultado é uma peça super vibrante, com quatro movimentos que misturam elegância e intensidade dramática.

“Na época, Mozart passava por uma dificuldade financeira e ficou muito feliz pela encomenda e escreve uma carta ao pai comentando que estava preparando uma sinfonia muito brilhante e alegre”, explicou Brasolim.

A segunda obra é a Sinfonia nº 41 em Dó maior, K. 551, apelidada de “Júpiter”, foi a última sinfonia que Mozart escreveu, concluída em 1788. É considerada a obra-prima sinfônica do compositor. “Esta obra tem tons muito fortes, o que não era muito comum naquela época”, complementou o maestro.

Esses concertos no MON fazem parte das comemorações dos 40 anos da Orquestra Sinfônica do Paraná. As três primeiras apresentações da série já reuniram mais de 3.800 pessoas. E tem mais por vir: já estão confirmadas outras duas edições para este ano, nos dias 8 de novembro e 6 de dezembro, sempre aos sábados, no mesmo horário e local.

Serviço

Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta Mostly Mozart

Quando: sábado (06), às 16 horas

Local: Museu Oscar Niemeyer – R. Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico

Entrada gratuita e classificação livre