Colunista da Tribuna participa da 8ª Bienal de Quadrinhos de Curitiba

O cartunista, professor de desenho e palhaço Alison Andrei, colunista do Rabiscos Falantes na Tribuna PR, foi selecionado para integrar a Feira Muvuca, o espaço dedicado a artistas independentes na 8ª Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que acontece entre os dias 04 a 07 de setembro, no Museu Oscar Niemeyer.

Na banca do artista, o público encontrará livros do personagem Alfredo, conhecido por suas tiras repletas de humor cotidiano e crítica leve, além de produtos como imãs de geladeira e bottons ilustrados.

Um dos destaques da participação será o lançamento inédito do eBook do personagem Poka Sombra, um anti-herói tragicômico que ganha vida em uma narrativa exclusiva. O material digital será disponibilizado por meio de um card colecionável com QR code, criando uma experiência híbrida entre o físico e o digital.

Alison, que também atua na área de educação artística e nas artes cênicas, leva para a Bienal uma produção que mistura quadrinhos autorais, humor gráfico e linguagem acessível — com um traço próprio que já conquistou leitores dentro e fora do Brasil.

Saiba mais em: www.alisonandreistudio.com e no Instagram