Falsos técnicos de internet são presos em flagrante furtando cabos em Curitiba

Dois homens que se passavam por funcionários da empresa Ligga Telecom foram presos em flagrante pela Guarda Municipal (GM) de Curitiba na manhã desta terça-feira (02), enquanto furtavam fios de energia de postes na Rua Emiliano Perneta, no Centro da cidade.

A dupla agia com disfarce completo: usavam capacetes e uniformes semelhantes aos dos verdadeiros técnicos de internet e telefonia, além de ferramentas profissionais como escadas, alicates e materiais de segurança para realizar a manutenção. Também circulavam com um veículo que ostentava a identificação de uma empresa de fibra óptica e internet.

Durante a abordagem, a GM entrou em contato com as empresas de telefonia e internet para verificar se os homens faziam parte do quadro de funcionários. Confirmado que não trabalhavam para nenhuma das companhias, foram autuados em flagrante por furto de cabos de energia e telefonia.

Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes no bairro Portão e responderão por furto qualificado de cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento e transmissão de energia elétrica, internet e telefonia. A pena para esse crime varia de 2 a 8 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Operação Cabo Seguro

O caso integra uma série de ações de combate a esse tipo de crime na capital paranaense. O Departamento de Inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realiza monitoramento e análise das imagens de câmeras da Muralha Digital, além de trabalho de campo para combater o furto de cabos, especialmente em locais que comercializam esse tipo de material.

A Operação Integrada Cabo Seguro reúne Guarda Municipal, Polícias Civil e Militar, secretarias municipais de Urbanismo e Meio Ambiente, além de empresas de telefonia e internet. Juntos, eles já fiscalizaram mais de 50 estabelecimentos, como ferro-velhos e empresas de reciclagem, que podem estar envolvidos na receptação dos materiais.

Em seis fases da operação, 50 pessoas foram presas e mais de 200 quilos de cabos foram apreendidos. A operação também combate o furto de baterias das estações de telefonia e o desvio de energia elétrica.

A população pode contribuir com denúncias pelo telefone 153 da Guarda Municipal, disponível 24 horas por dia.