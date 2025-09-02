Disfarçados

Falsos técnicos de internet são presos em flagrante furtando cabos em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/09/25 15h30
Furto de cabos de internet e telefonia em Curitiba
A dupla fingia trabalhar para empresa de internet e telefonia. Foto: Divulgação/GM

Dois homens que se passavam por funcionários da empresa Ligga Telecom foram presos em flagrante pela Guarda Municipal (GM) de Curitiba na manhã desta terça-feira (02), enquanto furtavam fios de energia de postes na Rua Emiliano Perneta, no Centro da cidade.

A dupla agia com disfarce completo: usavam capacetes e uniformes semelhantes aos dos verdadeiros técnicos de internet e telefonia, além de ferramentas profissionais como escadas, alicates e materiais de segurança para realizar a manutenção. Também circulavam com um veículo que ostentava a identificação de uma empresa de fibra óptica e internet.

Durante a abordagem, a GM entrou em contato com as empresas de telefonia e internet para verificar se os homens faziam parte do quadro de funcionários. Confirmado que não trabalhavam para nenhuma das companhias, foram autuados em flagrante por furto de cabos de energia e telefonia.

Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes no bairro Portão e responderão por furto qualificado de cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento e transmissão de energia elétrica, internet e telefonia. A pena para esse crime varia de 2 a 8 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Operação Cabo Seguro

O caso integra uma série de ações de combate a esse tipo de crime na capital paranaense. O Departamento de Inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realiza monitoramento e análise das imagens de câmeras da Muralha Digital, além de trabalho de campo para combater o furto de cabos, especialmente em locais que comercializam esse tipo de material.

A Operação Integrada Cabo Seguro reúne Guarda Municipal, Polícias Civil e Militar, secretarias municipais de Urbanismo e Meio Ambiente, além de empresas de telefonia e internet. Juntos, eles já fiscalizaram mais de 50 estabelecimentos, como ferro-velhos e empresas de reciclagem, que podem estar envolvidos na receptação dos materiais.

Em seis fases da operação, 50 pessoas foram presas e mais de 200 quilos de cabos foram apreendidos. A operação também combate o furto de baterias das estações de telefonia e o desvio de energia elétrica.

A população pode contribuir com denúncias pelo telefone 153 da Guarda Municipal, disponível 24 horas por dia.

