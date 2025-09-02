Feriado aumenta em 60% movimento na Rodoviária de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O feriado prolongado de setembro deve movimentar a Rodoviária de Curitiba. A estimativa é que 25 mil pessoas deixem a capital paranaense para aproveitar a sequência de feriados que combina a Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, e a celebração de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da cidade, no dia 8 de setembro. O número representa um aumento expressivo de 60% no fluxo de passageiros em comparação aos dias comuns.

Mas para onde irão os viajantes? O interior do Paraná lidera a preferência, concentrando 45% dos embarques previstos. Santa Catarina aparece em segundo lugar, com 20% da procura, seguida pelo Litoral paranaense, que deve receber 15% dos passageiros. São Paulo figura como quarto destino mais buscado, com 12% dos embarques, enquanto Rio Grande do Sul (3%), Rio de Janeiro (2%) e outros destinos (3%) completam a lista de opções.

A combinação especial de datas cria um fim de semana estendido, já que o feriado nacional de 7 de setembro, neste ano no domingo, emenda com a celebração municipal de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais na segunda-feira (08).

“Como o dia 8, que celebra a Padroeira de Curitiba, se trata de um feriado local, o movimento neste feriadão estará concentrado nos embarques para outros locais”, explica o administrador da Rodoviária, Élcio dos Anjos.

Para garantir a fluidez e segurança durante o período de maior movimento, a administração do terminal preparou um esquema especial. Haverá reforço no atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas e nos acessos ao terminal rodoviário, além de aumento no efetivo da Guarda Municipal. O transporte coletivo também contará com programação especial, principalmente nas linhas que dão acesso à rodoviária.