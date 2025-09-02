Viatura da GM capota em acidente com biarticulado no Centro de Curitiba; Caos no trânsito!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma viatura da Guarda Municipal de Curitiba se envolveu em um acidente de trânsito com um ônibus biarticulado, no início da manhã desta terça-feira (2), no Centro da cidade. A colisão ocorreu no cruzamento da Travessa da Lapa com a Rua Sete de Setembro e terminou com a viatura capotada no meio da via e muito congestionamento na região.

De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), a equipe da Guarda seguia para atender uma ocorrência quando o acidente aconteceu. O ônibus da linha 203 – Santa Cândida fazia a conversão à esquerda para acessar a Travessa da Lapa no momento em que foi atingido.

Apesar da cena, não houve registro de feridos graves. De acordo com a Urbanização Curitiba (Urbs), o ônibus possui câmeras de segurança e as as imagens serão repassadas às autoridades competentes para verificar o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e permanecia no local até por volta das 10h45. O acidente gerou um bloqueio no trecho tanto para ônibus quanto para carros. O desvio de trânsito está sendo coordenado pela Urbs.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉