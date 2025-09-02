Falta de água atinge 16 bairros de Curitiba nesta terça-feira (2); Veja a lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde a tarde de segunda-feira (1º), a Sanepar realiza obras de manutenção na rede de abastecimento de Curitiba. Por conta da intervenção, 16 bairros da capital podem enfrentar falta de água ou variações na pressão até as 16h desta terça-feira (2), quando está prevista a retomada gradual do fornecimento.

Os bairros afetados são: Água Verde, Guaíra, Fanny, Lindóia, Capão Raso, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Boqueirão, Cidade Industrial, Fazendinha, Hauer, Pinheirinho e Xaxim.

Além desta intervenção, outra manutenção programada deve impactar moradores ainda nesta semana. Na quinta-feira (4), a companhia fará obras de interligação das redes de água a partir das 8h30, com conclusão prevista para 17h do mesmo dia.

O serviço atingirá parcialmente o abastecimento no bairro Augusta, em Curitiba, e na região da Ferraria, em Campo Largo. Segundo a Sanepar, a normalização será gradativa, e a expectativa é que a rede esteja regularizada a partir das 21h de quinta.

Recomendações

A Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Sem água após a obra? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.