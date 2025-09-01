Mágico premiado traz espetáculo épico para o Teatro Guaíra

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nos dias 6 e 7 de setembro, o Teatro Guaíra se transforma em portal para o fascinante mundo do ilusionismo quando o premiado mágico Maicon Clenk apresenta seu novo espetáculo.

“O Grande Show de Mágica – A História do Ilusionismo” é daqueles espetáculos de tirar o fôlego: mais de 20 grandes ilusões mundialmente famosas, desde levitações até teletransportes, aparições e metamorfoses. Tudo isso com a originalidade e estética premiada que só o Clenk consegue entregar.

O espetáculo conta com efeitos especiais de cair o queixo, bailarinos profissionais e – acredite – mais de 100 figurinos.

Clenk é o criador do “Teatro Ilusionista”, uma linguagem artística única que ele desenvolveu. Neste espetáculo, ele leva o público por uma jornada mágica que atravessa mais de quatro mil anos de história. De mistérios do Egito Antigo até os modernos e espetaculares números de Las Vegas.

“É uma homenagem às eras da mágica, cruzando civilizações antigas, criaturas míticas, magos e mágicos como Merlim, Houdini – o rei do escape, e George Meliés – o pai dos efeitos especiais do cinema”, comenta Maicon Clenk.

A diversão está garantida com momentos de comédia mágica. Entre vários personagens, Clenk interpreta um mágico brasileiro falido, numa divertida sátira ao universo da magia, com clarividências e truques que nem sempre saem como planejado. Os ingressos já estão disponíveis pelo Disk Ingressos e a classificação é livre – ou seja, diversão garantida para toda a família.

Teatro Ilusionista: uma linguagem exclusiva que conquista o mundo

O Teatro Ilusionista criado por Maicon Clenk é bem mais que simples mágica. É uma expressão artística única que traz para o palco o grande mistério do universo em espetáculos visuais e físicos impressionantes.

Essa abordagem inovadora combina o melhor do ilusionismo com uma estética super detalhista e particular, incluindo efeitos especiais, narrativas envolventes e movimento.

O diferencial está na diversidade que se integra à arte mágica. Nos espetáculos de Clenk, o tradicional mágico dá lugar a dramaturgias com inúmeras personagens diferentes, interpretadas por atores, bailarinos e acrobatas.

“O Grande Show de Mágica” é uma oportunidade exclusiva para o público conferir essa linguagem artística autoral, reconhecida pelos maiores nomes do ilusionismo mundial. Depois de Curitiba, o espetáculo segue para São Paulo, de 11 a 21 de setembro, no Teatro Sérgio Cardoso, e depois para Florianópolis, de 14 a 16 de novembro, no Teatro CIC.

Quem é Maicon Clenk?

Clenk é ilusionista e diretor coreógrafo com uma carreira super consolidada na criação de espetáculos originais. Autor da linguagem artística “Teatro Ilusionista”, suas obras já foram assistidas por mais de 20 milhões de pessoas!

Com formação multidisciplinar como diretor, ator, bailarino e mágico, ele trabalhou com grandes companhias internacionais e revolucionou o ilusionismo com seu estilo inovador de showman da mágica.

No audiovisual, Clenk esteve entre os maiores ilusionistas do mundo na série de TV “Mestres do Ilusionismo” e por anos foi destaque nos principais programas da televisão brasileira como Domingão do Faustão, Tudo É Possível e Eliana.

É criador de obras consagradas como POLARIS, o espetáculo no globo de cristal gigante, e acumula prêmios importantes: Troféu ABRASCE como melhor evento do Brasil, Troféu Gralha Azul de melhor espetáculo e o Troféu Picadeiro 2024 de ilusionismo.

Serviço

Maicon Clenk em “O Grande Show de Mágica – A História do Ilusionismo”

Data: 6 e 7 de setembro

Horário: Sábado (6) às 21h e, Domingo (7), às 19h.

Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971, Centro)

Gênero: Teatro Ilusionista

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre (indicado maiores de 6 anos)

Ingressos: Disk Ingressos