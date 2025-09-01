Mestre do terror brasileiro exibe filme com bate-papo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 13 de setembro, o Cineplex Batel se transforma em ponto de encontro para os amantes do terror com a exibição de “Prédio Vazio“, o mais recente trabalho do diretor Rodrigo Aragão, considerado um dos maiores nomes do cinema de horror nacional.

E tem mais: o próprio diretor estará presente na sessão, assistindo ao filme junto com o público curitibano. Depois da exibição, Aragão participa de um bate-papo exclusivo, onde os espectadores poderão trocar ideias diretamente com o mestre do terror brasileiro.

“Prédio Vazio” fez sua estreia na Mostra de Tiradentes 2025, onde já saiu com o Prêmio Retrato Filmes debaixo do braço. A crítica tem elogiado bastante o trabalho pela atmosfera sombria e originalidade. A Rolling Stone Brasil, inclusive, definiu o filme como “um grito de ousadia do horror brasileiro contra o cinema domesticado”.

Quem está por trás dessa iniciativa é a Cova Criativa, produtora cultural curitibana que estreia seu primeiro grande evento com uma missão bem clara: fortalecer a cena do terror na cidade, aproximando o público dos artistas e realizadores, e consolidando Curitiba como referência nacional na cultura do horror em diferentes mídias e formatos.

Quem é Rodrigo Aragão?

Filho de um ex-mágico que também tinha um pequeno cinema, o diretor começou a trabalhar com efeitos especiais ainda na juventude. Filmou seu primeiro longa-metragem, “Mangue Negro”, em 2008, com orçamento de apenas R$ 50 mil e utilizando como locação o manguezal nos fundos de sua casa, em Guarapari (ES). De lá para cá, já realizou mais seis filmes: “A Noite do Chupacabras”, “Mar Negro”, “As Fábulas Negras”, “A Mata Negra”, “O Cemitério das Almas Perdidas” – vencedor de Melhor Direção no Fantaspoa – e “Prédio Vazio”.

Serviço

Sessão Especial: Prédio Vazio

Local: Cineplex Novo Batel

Data: sábado, 13 de setembro, às 20h30

Ingressos: bilheteria e site ingresso.com

Valores: R$20,00 (meia)/ R$40,00 (inteira)

Produção local: Cova Criativa