Ex-secretário de Turismo na RMC é preso em operação contra roubo a joalherias

Um ex-secretário de Turismo de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, foi preso na manhã desta terça-feira (2) durante uma operação policial que investiga roubos a imóveis de luxo e joalherias nos três estados do Sul do país.

Wagner de Paula Goulart foi detido em sua residência durante a operação coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, que contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão.

Segundo as investigações, que começaram em 2023, o grupo criminoso atuava principalmente em furtos a joalherias de alto luxo e casas de câmbio em Santa Catarina, mas a maioria dos integrantes é do Paraná. A organização também estaria envolvida com tráfico de drogas.

“Investigação começou com um dos presos, que era responsável por distribuír refil de cigarro eletrônico com maconha. A partir das investigações constatamos se tratar de mais um membro de uma organização criminosa voltada a diversos crimes patrimoniais em diversos estados da federação, aí ocorreu toda essa integração culminando na operação de hoje”, explicou a delegada Grazieli Schmitz, da Polícia Civil do Paraná.

De acordo com o delegado Daniel Régis, da Polícia Civil de Santa Catarina, a quadrilha atuava em pelo menos cinco estados brasileiros. “A investigação demonstra a atuação da quadrilha em cinco estados da federação. Saem de circulação marginais perigosos e é de extrema importância essa integração entre as polícia judiciária e Civis”, afirmou.

Lavagem de dinheiro

A operação também investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo os suspeitos. Segundo a delegada Débora Mariani Jardim, da Polícia Civil de Santa Catarina, os valores obtidos com os crimes eram ocultados por meio de parentes e amigos dos envolvidos.

“Está sendo investigado ainda o que eles faziam com esse dinheiro. Muitas vezes era ocultado por meio de parentes, familiares e amigos. Um deles tinha loja de motos, inclusive. Está sendo rastreado o caminho do dinheiro. Contas bloqueadas, bem como carros e parte patrimonial”, detalhou a delegada.

Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva, sendo que três já foram efetivados. Um dos suspeitos já estava detido no Complexo Penitenciário de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

E aí, Defesa?

A reportagem tentou contato com a defesa do ex-secretário, mas não obteve sucesso até a publicação da reportagem.

