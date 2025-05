Servidores da RMC são exonerados por possível ligação com assalto em Curitiba

Na quarta-feira (14), o prefeito de Campo Magro, Rilton Boza (PP), exonerou o secretário municipal de Turismo, Wagner de Paula Goulart, e o diretor do Departamento de Finanças, Rafael Jhonathan da Silva. A decisão, publicada no Diário Oficial do município que fica na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi motivada por suspeitas de envolvimento dos servidores em um assalto.

A investigação está ligada a uma tentativa de assalto registrada na terça-feira (13), em um condomínio de luxo localizado no bairro Santo Inácio, em Curitiba. De acordo com as informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), os criminosos invadiram uma das casas, mantiveram os moradores presos no banheiro e fugiram levando um veículo T-Cross, que foi encontrado abandonado na BR-277, na direção de Ponta Grossa.

Em nota enviada à Tribuna, a Prefeitura de Campo Magro não confirmou a participação direta dos exonerados no crime, mas informou que a medida foi tomada com base em indícios considerados incompatíveis com o exercício de funções públicas. Confira um trecho do comunicado:

“Dois servidores foram exonerados de suas funções na data de ontem, 14 de maio. A medida foi adotada diante de indícios de possível envolvimento dos servidores em atos que, em tese, não são compatíveis com o exercício da função pública.

Embora se respeite integralmente o princípio da presunção de inocência, a atual gestão entende que a exoneração é a medida mais adequada até que todos os fatos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes.”

A administração municipal também reforçou compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade na gestão pública. Ressaltou, ainda, que realiza a verificação dos requisitos legais antes de efetuar nomeações para cargos públicos.

A Tribuna tenta contato com os servidores e deixa o espaço aberto para manifestação.