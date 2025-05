Família é mantida presa no banheiro de casa de luxo durante assalto em Curitiba

Uma família foi mantida presa dentro do banheiro de uma casa localizada em um condomínio de luxo, no bairro Santo Inácio, em Curitiba, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (13). Os marginais invadiram um condomínio, que fica na Rua João Batista Dalarmi, e escolheram a casa para dar o bote. Os moradores ficaram trancados no banheiro e apenas o carro de luxo da família foi levado.

Segundo a Polícia Militar nada foi roubado na casa, apenas o carro. Os criminosos então empreenderam fuga com o carro da família e um Tcross branco, que acabou se acidentando bem no viaduto do Orleans. O criminoso que dirigia este carro abandonou o veículo que tinha placas clonadas e foi resgatado pelo comparsa que estava no carro de luxo roubado da família.

O TCross ficou abandonado em cima do viaduto e os marginais fugiram pela BR-277 sentido Ponta Grossa. O viaduto está com uma pista bloqueada e muito trânsito na região.

A Polícia Militar faz buscas e diligências pela região para tentar encontrar os criminosos.

A reportagem cobrou a Polícia Militar sobre mais detalhes da ocorrência, mas ainda não obteve resposta.

*Com informações do Bom Dia Paraná, da RPC.

