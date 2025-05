1º Bazar Caçamba do Bem de 2025 será nesta sexta e sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba será palco de um evento inovador em sustentabilidade na construção civil. O 1º Bazar Caçamba do Bem de 2025 acontecerá nos dias 16 e 17 de maio, das 9h às 16h, na Av. Manoel Ribas, 2658. Com entrada gratuita, o evento ocupará dois barracões, oferecendo uma variedade ainda maior de itens.

O Bazar Caçamba do Bem se consolidou como referência em economia circular, oferecendo descontos de até 70% em itens de construção, mobiliário e decoração. O evento une consumo consciente e design, promovendo práticas sustentáveis no setor da construção.

Segundo a Fundação Ellen MacArthur, a economia circular na construção pode reduzir em 80% os resíduos destinados a aterros. No Brasil, o setor é responsável por 60% dos resíduos sólidos urbanos, conforme a Abrecon. O Caçamba do Bem surge como uma solução prática para esse desafio.

Marília Bender Almeida, idealizadora do projeto, afirma: “O que antes era jogado fora hoje é garimpado com propósito. O Caçamba do Bem mostra que o futuro da construção passa pela reutilização.”

Além da sustentabilidade, o bazar mantém seu caráter solidário, doando itens para instituições como Valentes de Davi e Casa de Recuperação Esther. As entregas são registradas no Instagram oficial do projeto, garantindo transparência.

Economia Circular em Ascensão

O movimento da economia circular ganha força no Brasil, especialmente na construção civil. Em 2023, a ABNT lançou a NBR 17003, estabelecendo diretrizes para o uso de resíduos da construção. Segundo a CNI, 67% das indústrias do setor já adotam práticas circulares.

O bazar oferecerá:

Peças novas de coleções passadas e itens de mostruário

Mobiliário como pufes, mesas e luminárias

Materiais de construção como portas, pisos e cerâmicas

Itens sanitários e de cozinha

O Bazar Caçamba do Bem será na Av. Manoel Ribas, 2658.