Festival de Parmegiana conta com 29 participantes; prato tem preço único

O parmegiana, clássico queridinho dos brasileiros, é a estrela do mais recente festival gastronômico de Curitiba. O Festival de Parmegiana chega à sua terceira edição e vai mobilizar 28 bares e restaurantes participantes desta quarta-feira (14) até 8 de junho. Promovido pela plataforma Curitiba Honesta, o evento tem pratos ao preço único de R$ 74,90 e tem o apoio da Tribuna do Paraná.

As receitas vão muito além do tradicional filé à parmegiana. Os chefs exploram diferentes proteínas e ingredientes, com opções à base de filé mignon, costela, alcatra, frango, tilápia, leitão, berinjela e outros produtos que prometem surpreender os apaixonados por parmegiana. A apresentação e o preparo variam conforme a proposta de cada casa, com versões tradicionais e autorais.

“O parmegiana é um dos pratos preferidos do curitibano. Nesta terceira edição do festival, os chefs e cozinheiros superaram as expectativas. Pratos bem servidos e muito saborosos. Nas edições anteriores, a aceitação foi excelente — muitos restaurantes chegaram a registrar mais da metade dos pedidos com pratos do festival. Isso mostra a força e o carinho do público por essa receita. Com certeza o evento deste ano repetirá esse sucesso”, diz Sergio Medeiros, diretor da Curitiba Honesta.

Nesta edição são 29 participantes de Curitiba e uma novidade: o Joaquim Assados, de Campo Largo. Além do apoio da Tribuna, o evento conta com o patrocínio da Gold Food Service e Paganini, além do apoio da Abrasel e Curta Curitiba.

Veja as descrições, fotos de Gean Cavalheiro, o mestre das imagens gastronômicas, e informações de todos os participantes do Festival de Parmegiana:

ADEGA SAN VICENTE

Foto: Divulgação / Rafael Ghignone

Endereço: Alameda Dom Pedro II, 255 Shopping Novo Batel, loja 12 – Batel, Curitiba – PR, 80420-060. Telefone: (41) 3327-8938

ANARCO – Batel

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé-mignon à parmegiana: mignon empanado com farinha panko, coberto com molho ao sugo e parmesão. Acompanha batatas rústicas e arroz ou outra opção de acompanhamento: talharim na manteiga.

Filé de tilápia à parmegiana: filé de tilápia empanado na farinha panko, coberto com molho sugo e parmesão. Acompanha batatas rústicas e arroz ou outra opção de acompanhamento: talharim na manteiga.

Vegetariana – Berinjela à parmegiana: Berinjela empanada na farinha panko, coberto com molho sugo e parmesão. Acompanha batatas rústicas e arroz ou outra opção de acompanhamento: talharim na manteiga.

Endereço: Rua Marechal José Bernardino Bormann, 600 – Batel. Funcionamento: Segunda a domingo no almoço das 11h às 15h30 e jantar das 18h às 23h. @anarcobatel

ANARCO – Mercado Municipal

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé-mignon à parmegiana, acompanhado de talharim ao molho sugo e batatas rústicas.

Endereço: Avenida Sete de Setembro 1865 – Box 115 – Mercado Municipal – Centro. Funcionamento: Terça a sábado no almoço das 11h às 16h. Domingo das 11h às 15h @anarcorestaurante

BAR POTE CHOPP

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé-mignon empanado, coberto de molho de tomate pelado, gratinado com queijo parmesão. Acompanha arroz e batata frita ou outra opção de acompanhamento é arroz e maionese especial da casa. De cortesia um pudim de leite condensado da casa com calda de caramelo.

Endereço: Rua José Loureiro, 40 e rua Dr. Muricy, 431 – Centro. Funcionamento: Segunda a sábado das 11h às 15h. @potechopp

BASTARDS – bar da Fábrica

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé-mignon empanado na farinha panko, com molho pomodoro da casa e queijo muçarela gratinado. Acompanhado de fettuccine ao molho pomodoro da casa ou outra opção de acompanhamento é arroz e batatas fritas.

Endereço: Comendador Lustosa de Andrade, 69 – Bom Retiro. Funcionamento: Terça a quinta das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 00h. Domingo das 12h às 22h. @bardafabricabastards

BROD BAKERY

Foto: Hario.Art

Filé- mignon ao molho sugo, coberto com queijo muçarela derretido, acompanhado de caçarola finlandesa (Porkkanalaatikko: arroz, cenouras raladas, espinafre, ovos, manteiga, e farofa de migas), servido com crispy de alho poró.

Endereço: Rua: Padre Ladislau Kula, 800 – Santo Inácio. Funcionamento: Segunda a domingo das 08h às 20h. @brodbakerycuritiba

CANTINA DO DÉLIO – Batel e Itupava

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé de peito de frango à milanesa, coberto com molho de tomate e queijo muçarela gratinado servido com batata rústica frita e salada de folhas frescas com tomate.

Endereço: Rua: Teixeira Coelho, 255 – Batel. Funcionamento: Almoço: terça a sexta das 11h às 15h. Sábado e domingo das 11h às 16h. Jantar: Terça a sábado das 18h às 23h. @cantinadodelio

Endereço: Rua: Rua Itupava, 1094 – Alto da XV. Funcionamento: Almoço: Segunda a sexta das 11h às 15h. Sábado das 11h às 16h. Domingo das 11h às 16h Jantar: Segunda a sexta das 18h às 23h. Sábado das 18h às 23h. @cantinadodelio

ESTAÇÃO CHELSEA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Direto do mundo mágico, esta parmegiana de polpetones recheados com queijo muçarela, coberta com molho sugo e finalizada com queijo cheddar especial que lembra o brasão da nossa escola de magia. Acompanhada de batatas fritas crocantes, é a refeição ideal para alimentar um bruxo em treinamento. E, como parte da magia, ao comprar este prato, você ganha uma varinha mágica para suas próximas aventuras!

Endereço: Rua: Marechal Hermes,113 – Loja 01 – Centro Cívico. Funcionamento: Segunda a quinta das 11h30 às 22h. Sexta e sábado das 11h30 às 23h. Domingo das 11h30 às 22h. @estacao.chelsea

FADOLI GASTRONOMIA – delivery ou retirada

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé de alcatra à parmegiana com molho artesanal, queijo parmesão uruguaio gratinado acompanhado de fettuccine artesanal (feito com farinha italiana) e molho ao sugo da casa.

Endereço: Rua Coronel Domingo Soares, 961 –Bairro Alto (Alto Tarumã). Funcionamento: Só delivery ou retirada no local. Todos os dias Segunda a domingo durante o festival das 18h às 23h. Sábado e domingo no almoço das 11h às 14h. @fadoligastronomia

GIANTTURA RISTORANTE

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Parmegiana de filé de alcatra bovina, empanada com farinha panko, molho de tomate artesanal, queijo da canastra. Servido com linguini artesanal com manteiga provençal, acompanha molho de tomate. Acompanha pudim de leite.

Endereço: Largo Pedro Deconto, 295 – Bigorrilho. Funcionamento: Almoço: Terça a sexta das 11h30 às 15h. Sábado das 11h45 às 15h30. Domingo das 11h40 às 15h30. Jantar: Terça a sexta das 18h30 às 23h @gianttura_ristorante

GRÉS GASTRONOMIA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Costela assada e prensada, envolta e empanada na farinha panko com cobertura de molho de tomate caseiro e queijos muçarela e parmesão gratinados. Acompanha risoto de nozes pecan.

Endereço: Rua Saldanha Marino,1582 – Bigorrilho (próximo à Praça da Espanha). Funcionamento: Funcionamento: terça a sábado das 11h30h às 23h. Domingo das 11h30 às 15h @gresgastronomia

HAMBURGUERIA AGUA VERDE e DAS AMÉRICAS

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bife de carne bovina empanado, coberto com molho de tomate artesanal e defumado, finalizado com queijo muçarela e parmesão derretido. Acompanhamento de arroz e batatas fritas.

Endereço: Avenida dos Estados, 630 – Agua Verde. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h @hamburgueriaaguaverde

Endereço: Rua Capitão Leônidas Marques, 1278 – Jardim das Américas. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h @dashamericashamburgueria

JOAQUIM ASSADOS Bar e Parrilla – Campo Largo

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Parmegiana de mignon empanado com farinha panko, molho de tomate artesanal, queijo derretido e basílico, finalizado na mesa do cliente. Acompanha batatas fritas.

Endereço: Rocha Pombo, 898- Centro – Campo Largo – (41) 98468-8511. Funcionamento: Sexta das 17h às 22h. Sábado das 11h às 22h. Domingo das 11h às 14h30 @joaquim.assados

MANGÔO RESTAURANTE

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Parmegiana de leitão empanado na farinha panko com parmesão, molho pomodoro artesanal, coberto com queijo parmesão gratinado. Acompanhado de risoto de parmesão.

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 948 – Mercês (defronte ao Sesc da Esquina). Funcionamento: Almoço: Terça a sábado das 12h às 15h. Jantar: Quinta a sábado das 19h às 22h45. @mangoocwb

MUSTANG SALLY – Cabral

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Contrafilé bovino, empanado em farinha panko, coberto com molho de tomates cereja, queijo muçarela de búfala gratinado. Acompanha tagliatelle na manteiga.

Endereço: Avenida Munhoz da Rocha, 1049 – Cabral. Funcionamento: Jantar: Segunda a sábado das 17h às 23h. Almoço: Sexta e sábado das 12h às 23h Domingo – almoço e jantar: das 12h às 22h @mustangsallybar

NOSSO BOTECO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Medalhão de mignon empanado, coberto com molho de tomate artesanal e gratinado com queijo derretido. Acompanha batata crispy crocante e legumes frescos salteados na manteiga.

Endereço: Vicente Ciccarino, 699 – Boa Vista. Funcionamento: Terça a sexta das 15h às 23h. Sábado das 11h às 19h @nossoboteco_curitiba

OLARIA DO PARQUE

Endereço: Al. Prof. Rubens Requião – Mercês, Curitiba – PR, 80710-410

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 10h00 às 20h00 sábado e domingo das 09h00 às 20h00 @olariadoparque

O JARDINEIRO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé de alcatra empanado e recheado com queijo e presunto, molho artesanal de tomate, queijo parmesão gratinado e finalizado no forno Josper. Acompanhamento a escolha do cliente com opções de espaguete na manteiga de garrafa regional ou com arroz branco soltinho.

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 227 – São Francisco. Funcionamento: Almoço: Segunda a domingo das 12h às 16h. Jantar: Quinta a sábado das 16h às 21h. Domingo das 12h às 17h @ojardineirorestaurante

QUERMESSE – Bom Retiro e Ecoville

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bife sujo Parmegiana: Miolo de alcatra ao molho pomodoro com queijo muçarela gratinada. Acompanha batata frita e fatias de pão francês.

Endereço: Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro. Funcionamento: Terça a sexta das 17h às 01h. Sábado das 11h30 às 01h Domingo das 11h30h às 23h @barquermesse

Endereço: Professor João Falarz, 1251 – Ecoville Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 00h. Sábado das 11h30 às 01h. Domingo as 11h30 às 22h @barquermesse_ecoville

RESTAURANTE ANA BELLA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé-mignon empanado, frito e coberto com molho de tomate a moda da casa, por cima uma camada de presunto e queijo muçarela gratinado. Acompanha fettuccine da casa com manteiga e salsinha, e salada (escarola, bacon e cebola roxa) ou outra opção de acompanhamento é o arroz branco e salada (escarola, bacon e cebola roxa).

Endereço: Dario Veloso, 686 – Vila Izabel. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 21h45. @anabellarestaurante

RESTAURANTE IMPERIAL

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé-mignon à parmegiana, com molho de tomate artesanal, queijos muçarela e parmesão, finalizado com manjericão fresco. Acompanha arroz e fritas.

Endereço: Rua: José Loureiro, 111 – Sobreloja – Centro (estacionamento conveniado com desconto). Funcionamento: Segunda a sábado das 11h às 15h30 @restauranteimperial1966

RESTAURANTE SCAVOLLO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé-mignon empanado, coberto com molho sugo, molho branco e muçarela gratinada. Acompanhado de gnocchi de batata servido na emulsão de manteiga ou outra opção de acompanhamento é o talharim artesanal na emulsão de manteiga.

Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, 1642 – Bigorrilho. Funcionamento: Terça a sexta das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30. Domingo das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. @restaurante_scavollo

SFORNO TRATTORIA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Gran Filleto Parmigiana Alla Crosta Ritz. Uma releitura do tradicional Parmigiana, onde o empanado de mignon ganha uma crosta crocante da Chef. O molho de tomate é perfumado suavemente com manjericão fresco e o acompanhamento é um risoto cremoso de limão siciliano que traz frescor e acidez equilibrada.

Endereço: Dom Alberto Gonçalves, 480 – Mercês. Funcionamento: Terça a domingo das 18h às 23h @sfornotrattoria

SILZEUS

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bife de alcatra empanada, molho artesanal de tomate (feito pela Inês – sogra do Silzeus), queijo muçarela argentina, batata frita especial da Farm Frites, para enfeitar azeitonas fatiadas e pimenta biquinho. O prato será finalizado na frente do cliente OU Filé de Tilápia à parmegiana com os mesmos acompanhamentos do bife.

Endereço: Via Venetto, 500 – Santa Felicidade. uncionamento: segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo: das 12h às 23h30h @silzeus_bar

TERRAZZA 40

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Polpettone alla Parmigiana: Receita típica das cantinas italianas de São Paulo, polpettone de carne moída temperada com diversas especiarias e recheado com muçarela, frito e gratinado ao molho pomodoro e parmesão, acompanhado de fettuccine na manteiga e manjericão.

Endereço: Rua Padre Anchieta, 1287 – Condomínio Champagnat Center Torre Comercial – 40º andar – elevador panorâmico – Bigorrilho. Funcionamento: Almoço: Segunda a sábado das 12h às 14h. Jantar: Segunda a sábado das 19h às 23h – Com reserva antecipada. @terrazza40

TIERRA DEL FUEGO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé-mignon empanado com farinha panko, molho de tomate artesanal, gratinado com queijo. Acompanha talharim fresco de produção própria finalizado com manjericão e parmesão argentino.

Endereço: Barão de Guaraúna 550 – Juvevê. Funcionamento: Almoço: segunda a sexta das 11h às 15h. Sábado e domingo das 11h às 16h. Jantar: quinta a sábado das 19h às 23h. @tierradelfuegocwb