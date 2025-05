Lendas dos Harlem Globetrotters fazem apresentação única em Curitiba

Os amantes do basquete em Curitiba têm um motivo especial para comemorar. A capital será palco de uma apresentação único dos lendários Harlem Globetrotters. Será no Ginásio do Tarumã, no dia 19 de outubro. O time de exibição mais famoso do mundo promete encantar o público com suas incríveis habilidades e performances bem-humoradas. Os preços e venda dos ingressos ainda não foram liberados.

Os Harlem Globetrotters são uma instituição no mundo do basquete há quase um século. Fundado em 1926, o time combina habilidades atléticas impressionantes com entretenimento cômico, criando um show que cativa espectadores de todas as idades.

A apresentação em Curitiba do Harlem Globetrotters faz parte da turnê mundial, que percorre diversos países levando sua mistura única de esporte e diversão. O Ginásio do Tarumã, localizado no bairro Tarumã, será o palco desse evento imperdível. Com capacidade para mais de 6 mil pessoas, o ginásio promete ficar lotado de fãs ansiosos para ver de perto as famosas manobras e truques da equipe.

Grandes habilidades no basquete em Curitiba

Os moradores de Curitiba e região terão a oportunidade de presenciar jogadas espetaculares, como os arremessos de longa distância, os dribles desconcertantes e as enterradas acrobáticas que fizeram a fama dos Globetrotters. Além disso, o público poderá participar de interações divertidas com os jogadores, tornando a experiência ainda mais memorável.

A vinda dos Harlem Globetrotters proporciona entretenimento e serve como inspiração para jovens atletas e entusiastas do basquete na região. É uma chance única de ver de perto alguns dos melhores jogadores do mundo em ação, combinando habilidade esportiva com puro espetáculo.

Ingressos Harlem Globetrotters em Curitiba

Os ingressos para este evento especial ainda não foram liberados para a venda. Acompanhe as novidades aqui na Tribuna ou diretamente no site oficial do Harlem Globetrotters.