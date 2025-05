Feira de pets e plantas em Curitiba tem orquídeas raras e gato ‘gigante’; programação

O Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba, receberá um dos maiores encontros do setor pet e de jardinagem do Paraná. A Feira Pets, Flores e Plantas acontecerá entre quinta-feira (15) e domingo (18) e deverá reunir cerca de 30 mil visitantes.

“Vai ser um evento voltado a todo o público que tenha interesse no universo de pets e plantas. Reunimos dois setores que estão em alta e que fazem parte do dia a dia das pessoas. A pandemia deixou esse legado, de pessoas mais envolvidas com os cuidados com seus animais de estimação e com a jardinagem”, explica a gerente de marketing do evento, Carmem Fernandes.

A feira terá mais de 100 marcas, algumas especializadas em produtos premium para cães e gatos, perfumaria e cosméticos naturais, petiscos naturais e desidratados, coleiras artesanais, moda pet, além de produtores de flores e orquídeas, incluindo a participação da Associação Paranaense de Orquidófilos. “Teremos muita oferta de produtos de necessidade diária tanto para pets quanto para jardinagem. Mas também teremos muitos produtos inovadores e que vão surpreender o público”, afirma Carmem.

Além da área de exposição, a Feira será palco de atividades voltadas tanto ao público geral quanto aos profissionais do setor. Entre os destaques para o público estará uma exposição de orquídeas raras e a presença de raças especiais de cães, como o Goldendoodle – raça híbrida e ótimo cão para apoio emocional, além do gato Maine Coon – conhecido por ser a maior raça dos felinos, com temperamento amistoso e que pode chegar a 1 metro de comprimento, ambos do Canil Chidambar, de Joinville (SC).

Feira Pets, Flores e Plantas em Curitiba vai ter apresentação de cães da Força Aérea Brasileira

Na programação também haverá a ação Tosa do Bem, apresentações de cães da Força Aérea Brasileira (FAB) e a Exposição Municipal de Todas as Raças, que reúne criadores e entusiastas de cães para competir em várias categorias. “As competições avaliam critérios como conformidade com o padrão da raça, temperamento e apresentação dos animais. Além da competição propriamente dita, o evento é uma oportunidade para o público aprender mais sobre diferentes raças, cuidados e responsabilidades envolvidas na posse responsável de cães”, explica Klaus Dieter Sautterd, secretário e diretor de exposições do Kennel Clube.

Outra atração aguardada é a competição de agility, também promovida pelo Kennel Clube e que promete divertir os visitantes com demonstrações de agilidade e obediência canina. “O agility é um esporte canino emocionante e dinâmico que promove a agilidade, a obediência e a interação entre cães e seus treinadores. Na prática, os cães percorrem um percurso de obstáculos no menor tempo possível e com a maior precisão, passando por desafios como túneis, rampas, saltos e postes”, conta Klaus.

Evento reúne especialistas e palestras do setor pet

A programação inclui palestras técnicas e workshops gratuitos e pagos, com especialistas de destaque no setor pet. Nos dias 15 e 16, acontece o Workshop Vet Solution com os médicos veterinários Marco e Priscila Gioso, voltado à atualização profissional. O evento também traz nomes conhecidos como Júnior Borja, Nilson Zaparoli, Mônica Amaral e Cleber Santos, abordando temas que vão do comportamento animal às estratégias de marketing para petshops.

Durante o evento, acontecerá a edição 2025 do Congresso Groom Paraná, voltado a tosadores, empreendedores e profissionais da estética animal. O encontro contará com palestras práticas e demonstrações de tosa em diferentes raças, uso de tintura em pets, estratégias de precificação e técnicas de atendimento ao cliente.

Confira a programação completa da Feira Pets, Flores e Plantas em Curitiba

Atrações permanentes na Feira (de 15 a 18 de maio):

Exposição de orquídeas raras

Canil e gatil Chidambar: exposição de raças especiais de cães e gatos

Programa de Esterilização de cães e gatos CastraPet Paraná

Poliniza Paraná – colmeias de abelhas nativas sem ferrão

Programa Paraná Mais Verde

Parque Escola – ações de educação

Atrações Kennel Clube

17/05

15h às 16h – Apresentação da Equipe BP Cães PMDF, da Aeronáutica (Cães de detecção de explosivos e entorpecentes)

18/05

14h às 17h – 1ª Exposição Municipal de Todas as Raças

17h às 18 h – Apresentação de agility

Congresso Groom Paraná

15/05

14h às 15h30 – Paulo Ricardo & Isabela Lima:

Tosa em Spitz: Técnicas e estilos profissionais

Estratégias para agregar serviços: Aumente o ticket médio de seus clientes

Alopecia em pets: Identificação precoce e medidas preventivas

15h30 às 16h30 – Wando Mateus & Elias Monteiro

Trimming em Cocker Americano

Segurança no banho e tosa: Procedimentos e boas práticas

16h30 – Intervalo com Coffee Break e show do Erick Groomer Race

17h às 18h30 – Cintia Camargo & Willian Souza

Tosa Bebê: Técnicas, rostos variados e estilos encantadores

Tintura em pets: Cuidados, tendências e aplicação segura

18h30 às 19h30 – Paulo Tosador & Douglas Abel

Tosa em gatos: Abordagem especializada

Aumente o ticket médio: Oferecendo serviços personalizados para felinos

19h30 às 21h30 – William Galharde

Tosa Militar: Agilidade, precisão e estilo

16/05

14h30 – Campeonato de tosa (Bateria 1)

15h

Tosa do Bem (Aberta)

Se Vira Na Lâmina (Aberta)

Groom Kids (Aberta)

Salon Free Style (Aberta)

17h30 – Campeonato de tosa (Bateria 2)

18h

Groom PR – Tosa Comercial Novos Talentos e Profissional (Circuito Golden)

Revezamento 4×4 (Aberta)

Head Crazy (Aberta)

17/05

14h30 – Campeonato de tosa (Bateria 1)

15h

Cat Groom Novos Talentos e Profissional

Sporting Novos Talentos e Profissional (Circuito Golden)

Asiático Pelo Fluffy e Liso – Novos Talentos e Profissional

17h30 – Campeonato de tosa (Bateria 2)

18h

Tosa Bebê Comercial – Novos Talentos e Profissional

Penteado – Novos Talentos e Profissional

Hand Stripping – Novos Talentos e Profissional

18/05

14h30 -Campeonato de tosa (Bateria 1)

15h

Poodle Class – Novos Talentos e Profissional (Poodle Cup)

Pomerânia Padrão – Novos Talentos e Profissional (Copa Pomerânia)

Reality – Novos Talentos e Profissional

15h – Show do Erick Grommer Race

15h30 – Categoria Creative Aberta – Cosplay

17h30 – Campeonato de tosa (Bateria 2)

18h

Duo Groom (Aberta)

Pomerânia Comercial – Novos Talentos e Profissional (Copa Pomerânia)

Best in Show

Ciclo de Palestras Técnicas

16/05

18h – Palestra com Júnior Borja: O que impede um banho e tosa de crescer

19h15 – Palestra com Júnior Borja: Como vender banho de cachorro pela internet

20h30 – Palestra com Nilson Zaparoli: Comportamento, temperamento e agressividade em cães: como lidar no seu dia a dia / Como instruir seus clientes: agendamentos e valores do banho e tosa



17/05

14h15 – Palestra com Aline Gueno e Vanessa de Oliveira: Contratação eficiente por meio de prestação de serviços PJ e MEI – saiba como gerir a equipe de prestadores de serviço com segurança

16h45 – Palestra com Aline Gueno e Vanessa de Oliveira: Difamação em redes sociais: passo a passo de como agir

18h – Palestra com Aline Gueno e Vanessa de Oliveira: Gestão jurídica para empresas pet e vet – como construir bases sólidas e seguras através dos contratos

19h15 – Palestra com Cleber Santos: Construa uma equipe de alta performance

20h30 – Palestra com Dan Batista: Aumente o faturamento do seu pet shop

18/05

14h15 – Palestra com Cleber Santos: Como ter um cão equilibrado

15h30 – Palestra com Dan Batista: O poder da precificação: como dominar o mercado

16h45 – Palestra com Cleber Santos e Dan Batista: Os desafios de empreender em casal: como superar obstáculos e construir um negócio de sucesso juntos

18/05 – Palestra com Nilson Zaparolli: Dia a dia nas redes sociais: para seu cliente compreender como é o seu trabalho e como virar referência no que você faz



Workshop Vet Solution

15/05

08h30 – Palestra com Prof. Marcos Gioso: O mercado, os KPIs e previsibilidade financeira

11h – Palestra com Dra. Priscila Gioso: Sistematizando sua clínica

13h30 – Palestra com Marcos Gioso: Valuation e M&A mix de marketing

15h – Palestra com Prof. Sílvio Coura Xavier: Finanças

16h45 – Palestra com Dra. Priscila Gioso: Sistematização e jornada do cliente

16/05

08h – Palestra com Prof. Gioso – Colaboradores – Projeto Vet Solution

10h30 – Palestra com Silvio Coura Xaver: Finanças e precificação

11h30 – Palestra com Prof. Gioso: O teatro da vida empresarial

13h30 – Palestra com Dra. Priscila Gioso: Inteligência Artificial na clínica

15h – Palestra com Prof. Gioso: Os colaboradores lidando com clientes difíceis

16h30 – Palestra com Prof. Gioso: O plano estratégico

Palestras dos expositores

17/05

14h – Palestra com Dra. Mônica Amaral: Comportamento e função das raças caninas

14h – Palestra com Dr. Marco Gioso: Como funciona a mente de um empreendedor de sucesso – por que alguns conseguem e a maioria não

15h15 – Palestra com Dra. Mônica Amaral: O papel do médico veterinário na criação ética dos cães de raça pura

15h15 – Palestra com Dra. Prisicila Gioso: Usos práticos da IA na clínica e no petshop

16h30 – Palestra com Marcia Milczuk: Tudo o que você precisa saber antes de ter um coelho

17h45 – palestra com Dra. Manoela Mildemberger: Como lidar e acolher os tutores enlutados

18/05

15h15 – Palestra com Marcia Milczuk: A importância da alimentação adequada para coelhos, porquinhos-da-índia e roedores no geral

16h30 – Palestra com Dra. Andréia Oliveira: Dieta natural e petiscos funcionais: o futuro da nutrição pet

17h45 – Palestra com Veridiana Martins Dias: O segredo dos cães bem comportados e como você pode aplica-lo de forma simples no dia a dia

Serviço:

Feira de Pets, Flores e Plantas

Data: 15 a 18 de maio

Horário: 13h30 às 21h30 – domingo até às 20h

Local: Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.

Valor de entrada: A entrada é gratuita para profissionais e empresários que atuam nos setores pet, vet e plantas, sendo necessário a comprovação do vínculo para obter a gratuidade. Já para os demais visitantes a entrada será de R$20 a inteira e R$10 a meia-entrada.

Para mais informações acompanhe as redes sociais do evento: @feirapetseplantas