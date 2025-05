Paraná supera meta de vacinação contra a gripe neste último sábado

O Dia D de Multivacinação, que aconteceu no último sábado (10) superou as expectativas no Paraná, com 374.887 doses aplicadas, das quais 308.111 foram contra a gripe. O resultado não só ultrapassou a meta estabelecida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) como também registrou um aumento impressionante de 73% em relação ao ano anterior.

Beto Preto, secretário de Estado da Saúde, não escondeu o entusiasmo com o sucesso da campanha. “Esse Dia D foi possível graças à parceria com os municípios, ao comprometimento dos nossos profissionais de saúde e à adesão da população”, declarou. O secretário ainda fez um apelo para que o movimento continue, agora que a vacinação contra a gripe está disponível para todos acima de seis meses de idade.

A ampliação do público-alvo é uma estratégia para garantir o aproveitamento de todas as doses disponíveis. Antes restrita a grupos prioritários como crianças, gestantes e idosos, a imunização agora abrange toda a população paranaense.

O Paraná se destaca no cenário nacional, ocupando o segundo lugar no ranking de cobertura vacinal contra a gripe. Com 1.323.085 doses aplicadas, o estado atinge 28,08% de cobertura, ficando atrás apenas do Mato Grosso do Sul, com 29,89%.

O esforço conjunto envolveu 11,8 mil profissionais de saúde, que atuaram em 1,5 mil salas de vacinação espalhadas pelo estado. Além disso, 320.645 carteirinhas de vacinação foram avaliadas, permitindo a atualização dos esquemas vacinais em todas as faixas etárias.

A campanha não se limitou apenas à gripe. Outras vacinas de rotina, como as que protegem contra sarampo, covid-19, febre amarela, meningite e HPV, também foram aplicadas, reforçando a importância da imunização completa.