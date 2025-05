Gestante é socorrida em estado grave após ser atropelada por caminhão na RMC

Na tarde desta segunda-feira (12), uma mulher de 25 anos, grávida de 30 semanas, foi atropelada por um caminhão na Rodovia João Leopoldo Jacomel, em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente ocorreu por volta do meio-dia.

Além do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE), equipes do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foram mobilizadas para prestar o atendimento no local.

A gestante foi encontrada inconsciente e em estado grave, devido aos sinais de hemorragia. Com o apoio do helicóptero do BPMOA, ela foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.