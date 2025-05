Linha Verde: motorista tem mal súbito ao volante e causa grave acidente

O motorista de uma linha metropolitana de ônibus sofreu um mal súbito, no final da manhã desta segunda-feira (12). no bairro Atuba. Sem controle, o coletivo saiu da pista e arrancou dois postes, derrubando fios pela marginal da Linha Verde, na pista sentido Pinheirinho, no trecho antes do Trevo do Atuba.

Dois postes caíram na marginal por causa do acidente. Segundo a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP) informou que não houve feridos e que o motorista foi atendido pelo Siate e levado ao hospital com atendimento especializado.

Linha Verde tem marginal interditada

O acidente ocorreu na marginal da Linha Verde sentido Pinheirinho, num trecho antes do Trevo do Atuba, onde há uma mega loja de material de construção. O trânsito está bloqueado por causa da fiação caída na pista.

