Paraná tem grande programação de festivais e festas pra celebrar o inverno

O frio chega ao Paraná com alguns municípios já registrando temperaturas próximas de 0º. O clima é um convite aos turistas amantes das temperaturas mais baixas, que podem aproveitar inúmeras atrações ligadas à cultura e tradições paranaenses desta época. Veja o calendário no final desta matéria.

Pensando nisso, o Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo no Estado, separou uma série de eventos, festivais e programações que vão aquecer os turistas. Muito fazem parte no calendário institucional da Secretaria do Turismo (Setu-PR), que divulga gratuitamente eventos ligados a diversas recortes do setor.

O objetivo é chamar a atenção para os diversos produtos e atrativos do Paraná, como pousadas confortáveis, acolhedoras e charmosas, vinícolas premiadas, cervejarias, opções de descanso em meio à natureza.

Arraiás e Festas Juninas

Foz do Iguaçu tem a sua tradicional sua Festa Maína. O evento acontece desde de 2007 e já é típica do município, com suas semelhanças às tradicionais festas juninas e julinas, porém, realizada em maio. A programação é organizada pela Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, entre os dias 23 e 25 de maio. Haverá shows, quadrilha, danças típicas, sinhazinha, pescaria e uma grande praça de alimentação com comidas típicas.

O artesanato também estará presente, com artistas que prestigiam o evento e expõem e vendem seus produtos.

Curitiba recebera a festa de São João, no Parque Barigui. O evento, que segundo a organização será a maior festa junina da história da Capital, acontece entre os dias 19 a 22 de junho, durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A programação vai contar com gastronomia, atrações nacionais, cultura local e diversão a um público estimado em 30 mil pessoas. Os ingressos já estão à venda.

Em Cascavel, no Oeste, acontecem duas festas juninas organizadas pelas comunidades religiosas locais. Entre os dias 13 e 15 de junho, turistas e moradores locais podem curtir a programação da Paróquia Santo Antônio, com música, barraquinhas e churrasco. Além dela, acontece a 47ª Festa de São João Batista, entre os dias 20 e 22 de junho, na Paróquia São João Batista.

No Sudoeste do Paraná, o município de São João realiza mais uma edição de sua festa junina. A atração é a maior Fogueira de São João do Brasil, segundo os organizadores. Com entrada franca, o evento acontece entre os dias 19 a 21 de junho. São atrações shows musicais, apresentações culturais, comidas típicas, brincadeiras e a tradicional fogueira gigante, que já é marca registrada do município.

Em Goioerê (Oeste) o Arraiá das Candeias movimenta o fim de semana de 24 e 25 de maio. Organizado pela Paróquia Nossa Senhora das Candeias, o município se torna palco de uma festa animada, com atrações musicais, apresentações culturais e gastronomia. Campo Mourão, no Noroeste, promove a 14ª edição do Louvor Junino, no dia 14 de junho.

Ibiporã, no Norte, celebra a sua 47ª Festa Junina municipal entre os dias 7 a 15 de junho. No Litoral, Pontal do Paraná promove mais uma edição do seu Arraiá Caiçara, de 26 a 29 de junho, novamente com o Centro de Eventos do Balneário Marissol como palco, reunindo música, dança, culinária e atividades culturais envolvendo escolas, projetos sociais e a comunidade local.

Gastronomia e Festivais

Em Curitiba, nos dias 29 e 30 de maio, a atração é o Prêmio Queijo do Paraná, que acontece no Museu Oscar Niemeyer (MON), com apoio do Governo do Estado. A edição deste ano, a segunda do evento, teve recorde de 515 queijos inscritos de 107 produtores e laticínios de 76 municípios, superando os 290 participantes da primeira edição. Com 21 categorias, que contemplam queijos elaborados a partir de leite de vaca, cabra, ovelha ou búfala, além de criações especiais, o prêmio é uma vitrine para a diversidade e a excelência da produção queijeira paranaense.

De 11 a 13 de julho, acontece a Festa do Vinho e do Queijo de Salgado Filho, município do Sudoeste do Paraná. Na região Noroeste, Campo Mourão conta com a 30ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco, entre 10 e 13 de julho.

Organizado pela Paróquia São José de Santa Felicidade, a Festa do Frango, Polenta e Vinho nos dias 4, 5 e 6 de julho, reúne o melhor da gastronomia do bairro italiano e turístico de Curitiba. Ainda na Capital acontece a 13ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba entre os dias 26 e 29 de junho, um convite ao aconchego do inverno paranaense. Assim como muitos outros eventos da época, o festival terá música, gastronomia e atividades culturais.

Em Prudentópolis, nos Campos Gerais, chama atenção dos visitantes a 14ª edição da Festa Nacional do Feijão Preto, que acontece no Centro de Eventos Terra das Cachoeiras nos dias 15 a 17 de agosto, ofertando aos visitantes a “maior feijoada do Brasil” – segundo a organização.

Os meses de maio a julho têm um significado especial para as populações caiçaras do Litoral, porque é nesta época que surgem nas águas paranaenses os cardumes de tainha, em grande abundância – por isso, a captura artesanal da espécie é autorizada neste período. A abundância do peixe acabou resultando em diversas festas gastronômicas. Municípios como Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaratuba, além da Ilha do Mel, realizam programações anualmente nesta época.

Além da tainha, a Cambira é um prato típico de Pontal do Paraná, à base de filé de peixe salgado e defumado que, uma vez seco, vai para a panela de barro com água e especiarias (tomate, pimentão, coentro, pimenta e bananas). Um dos eventos tradicionais da temporada de frio no Paraná é justamente o Festival da Gastronomia Caiçara, que neste ano está previsto para ser realizado de 30 de junho a 30 de julho.

Bebidas quentes

No ramo das bebidas quentes, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PR) realiza o Circuito Gastronômico dos Cafés Especiais durante todos os dias do mês de agosto em Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Em Lobato, no Vale do Ivaí, é promovido do dia 1º ao 3 de agosto, a Festa da Leitoa no Tacho.

Tradições e raízes

Curitiba tem mais uma edição da Feira de Malhas, Fios e Couros, entre os dias 30 de maio e 8 de junho, uma boa opção para comprar roupas para a estação mais fria do ano, na capital mais fria do País.

Já o Festival Folclórico de Curitiba, de 30 de junho a 10 de julho, no Teatro Guaíra, realça as tradições culturais paranaenses. Já no Norte Pioneiro, Ribeirão Claro, às margens da Represa de Chavantes e do Angra Doce, realiza a FesCafé, que celebra a cafeicultura do município, entre os dias 4 e 7 de julho.

De 18 a 24 de agosto, Prudentópolis apresenta as raízes de seu povo com a XIV Semana da Comunidade Ucraniana, no Centro Paroquial São Josafat. Prudentópolis possui a maior concentração de ucranianos no Brasil e a preservação da cultura e sua transmissão para as novas gerações é um dos pilares da população.

Prevista para os dias 4 a 14 de setembro, a 32ª Feira da Louça de Campo Largo é uma opção de evento na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que resgata a memória cultural da produção de louças e cerâmicas do município. A expectativa da organização para este ano é superar a última edição, que contou com mais de 160 mil visitantes.

Para celebrar as culturas orientais no Paraná, o Norte do Estado recebe a 21ª edição da Londrina Matsuri, de 5 a 7 de setembro, que conta com apresentações culturais, matsuri dance e oficinas da cultura japonesa. O evento celebra a chegada da primavera e os 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão.

De 4 a 7 de setembro, também no Norte Pioneiro, acontece a FrutFest de Carlópolis, que valoriza a produção de frutas do município, como a goiaba local, reconhecida como um dos 16 produtos do Paraná com Selo de Indicação Geográfica. Enquanto Ponta Grossa promove a 13ª Expo&Flor, tradicional exposição de flores de Holambra, de 6 a 15 de setembro no Parque Ambiental.

Cultura e música

Curitiba também é famosa por suas feiras gastronômicas, culturais e de artesanato. Algumas acontecem somente no inverno e outras ao longo de todo o ano, mas com um charme adicional na estação mais fria. As chamadas “feirinhas” são bons locais para encontrar outros turistas, experimentar pratos típicos e viver a vida curitibana – que não para, mesmo com baixas temperaturas.

As principais delas são a Feirinha de Inverno da Praça Osório, a Feirinha da Santos Andrade, a Feira do Largo da Ordem e a Feira Gastronômica do Batel.

Ainda na Capital, duas boas opções para os amantes da cultura marcam presença nas estações frias. O Festival Olhar de Cinema, que acontece entre 11 e 19 de junho e é considerado um dos mais importantes dedicados à sétima arte no Brasil, reunindo produções independentes de todo o mundo. Enquanto o Festival Internacional de Hip Hop ocupa o Teatro Positivo, entre 4 e 6 de julho, com performances e apresentações.

Contemplação da natureza

Ponta Grossa, nos Campos Gerais, vai realizar a 3ª edição do Festival de Balonismo, entre 25 e 27 de julho. O município vai promover um espetáculo de cores no céu, onde o público poderá acompanhar uma série de voos competitivos, Night Glow, praça de alimentação e artesanato.

Já de 14 a 28 de agosto, acontece o Mata Atlântica EcoFestival, em diversas partes do Litoral paranaense, Curitiba e Região Metropolitana. A programação impulsiona os segmentos de turismo de aventura, música, arte, cinema, com atividades diversas na região do Bioma Mata Atlântica no Paraná.

Confira o calendário de eventos para aproveitar as estações frias do Paraná neste ano:

23 a 25 de maio – Festa Maína – Foz do Iguaçu

24 e 25 de maio – Arraiá das Candeias – Goioerê

30 de maio a 8 de junho – Feira de Malhas, Fios e Couros – Curitiba

7 a 15 de junho – Festa Junina – Ibiporã

14 de junho – Louvor Junino – Campo Mourão

13 a 15 de junho – Festa Junina da Paróquia Santo Antonio – Cascavel

19 a 21 de junho – Festa de São João – São João

19 a 22 de junho – Festa Junina – Curitiba

20 a 22 de junho – Festa Junina da Paróquia São João Batista – Cascavel

26 a 29 de junho – Arraiá Caiçara – Pontal do Paraná

26 a 29 de junho – Festival de Inverno do Centro Histórico – Curitiba

30 de junho a 10 de julho – Festival Folclórico – Curitiba

30 de junho a 30 de julho – Festival da Gastronomia Caiçara – Pontal do Paraná

4 a 6 de julho – Festival Internacional de Hip Hop – Curitiba

4 a 6 de julho – Festa do Frango Polenta e Vinho – Curitiba

4 a 7 de julho – FesCafé – Ribeirão Claro

11 a 19 de julho – Festival Olhar de Cinema – Curitiba

11 a 13 de julho – Festa do Vinho e do Queijo – Salgado Filho

10 a 13 de julho – 30ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco – Campo Mourão

25 a 27 de julho – 3ª edição do Festival de Balonismo – Ponta Grossa

1 a 3 de agosto – Festa da Leitoa no Tacho – Lobato

1 a 31 de agosto – Circuito Gastronômico dos Cafés Especiais – Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa

4 a 28 de agosto – Mata Atlântica EcoFestival – Litoral, Curitiba e RMC

15 a 17 de agosto – 14ª Festa Nacional do Feijão Preto – Prudentópolis

18 a 24 de agosto – XIV Semana da Comunidade Ucraniana – Prudentópolis

4 a 7 de setembro – FrutFest – Carlópolis

5 a 7 de setembro – Londrina Matsuri – Londrina

4 a 14 de setembro – 32ª Feira da Louça – Campo Largo

6 a 15 de setembro – 13ª Expo&Flor – Ponta Grossa