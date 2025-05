Programa inédito no Paraná vai auxiliar idosos na compra da casa própria

Nesta terça-feira (13), às 10h30, o governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentará um pacote inédito de investimentos na política habitacional do Paraná. O destaque é um programa voltado para auxiliar idosos na aquisição da casa própria.

Celebrando o quarto aniversário do programa Casa Fácil, que já beneficiou 91 mil famílias com um investimento estadual de R$ 1,2 bilhão, o governo agora mira na população da terceira idade. A Cohapar oferecerá um auxílio de R$ 80 mil para idosos com renda de até quatro salários mínimos, com a meta de atender mais de mil beneficiários na fase inicial.

O pacote inclui linha exclusiva para cidades com até 25 mil habitantes, focada em famílias que ganham até dois salários mínimos. Será criada uma nova modalidade para construção de casas destinadas a agricultores familiares. Nesta terça, também terá o lançamento do programa Vida Nova em 65 municípios, visando o desfavelamento.



“Este pacote representa um marco na política habitacional do Paraná, especialmente com o programa voltado aos idosos, que é inédito no Brasil”, afirma o governador Ratinho Junior. “Estamos não apenas construindo casas, mas transformando vidas e comunidades inteiras.”