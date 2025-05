Hospital referência em saúde mental vai ampliar atendimento na RMC

Referência no atendimento psiquiátrico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Adauto Botelho (HAB), localizado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, passará por uma transformação significativa. A unidade, que é destaque em saúde mental, abrigará um novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME), ampliando ainda mais a oferta de atendimentos voltados à atenção psicossocial no Estado.

Com investimento estimado em R$ 8,9 milhões, a obra está em fase de licitação e vai modernizar uma área já construída do hospital, reforçando seu papel estratégico na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e expandindo o acesso da população paranaense a consultas especializadas em saúde mental.

O novo complexo contará com 10 consultórios psiquiátricos, salas de psicoterapia, terapia ocupacional e um espaço ao ar livre com academia terapêutica para os pacientes. A estrutura permitirá um aumento de até 2 mil consultas mensais, fortalecendo ainda mais a integração entre os cuidados clínicos e psicossociais.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a transformação da unidade reforça a política do Governo do Paraná de ampliar o acesso e qualificar o cuidado em saúde mental. “O novo AME no Hospital Adauto Botelho representa um avanço concreto no modelo de atenção psicossocial, com foco no cuidado humanizado, na ampliação da oferta de serviços e na integração da rede estadual”, destacou.

Geraldo Biesek, diretor-presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas) – entidade responsável pela gestão da instituição – ressaltou o papel estratégico da iniciativa no fortalecimento da rede pública de saúde mental.

“Com a implantação do AME, o Hospital Adauto Botelho consolida sua vocação como centro de excelência, oferecendo atendimento mais acessível e resolutivo, com foco na qualidade e no acolhimento à população paranaense.”

Investimentos

Desde que passou a ser administrado pela (Funeas), em 2022, o HAB tem recebido investimentos contínuos em infraestrutura, pessoal e reestruturação de serviços. Em 2024, por exemplo, foram aplicados cerca de R$ 188 mil na aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares, além da contratação de 48 novos profissionais da área assistencial, incluindo médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais.

A unidade também comemora a reabertura da Unidade Fênix, voltada ao tratamento de dependência química em homens, totalmente revitalizada após quatro anos fechada. A reorganização dos fluxos internos e a adoção de um novo modelo de gestão aumentaram a média de internações mensais de 50 para 80.

Outro destaque é o crescimento expressivo nos atendimentos ambulatoriais especializados: de 2023 para 2024, o número de consultas em psiquiatria subiu de 4.750 para 6.445. Uma nova área também está sendo preparada para oferecer outras 250 consultas psiquiátricas e 100 de psicologia por mês.

Capacitação

Além do atendimento clínico, o HAB é reconhecido como centro de formação de profissionais em saúde mental. Parcerias com o Hospital de Clínicas e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) garantem a presença anual de cerca de 230 estudantes e residentes. O Programa de Residência Médica em Psiquiatria, iniciado em 2022, formou sua primeira turma em 2025, com nota máxima na avaliação do MEC.