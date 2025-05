Problema operacional deixa bairros de Curitiba e região sem água nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Problemas operacionais na captação do Miringuava podem provocar falta de água ou oscilação na pressão em bairros de Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana, nesta segunda-feira (12). De acordo com a Sanepar, está sendo feita manobra emergencial no Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba.

A previsão é a de que o sistema volte a operar regularmente a partir das 22 horas. Já o fornecimento de água deve ser normalizado gradativamente a partir das 9 horas de terça-feira (13).

Bairros de Curitiba sem água nesta segunda-feira (12)

Em Curitiba, podem ficar sem água os seguintes bairros:

Alto Boqueirão

Boqueirão

Ganchinho

Hauer

Pinheirinho

Sitio Cercado

Xaxim

Bairros de São José dos Pinhais que podem ter falta de água

Já em São José dos Pinhais, pode faltar água em:

Arujá

Barro Preto

Costeira

Del Rey

Miringuava

Ouro Fino

Quississana

São Marcos

Em situações como esta, a água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.