Barão Vermelho vai agitar o Teatro Guaíra, em Curitiba, nesta sexta

A icônica banda Barão Vermelho vem para Curitiba com sua mais recente turnê, “Do Tamanho da Vida”, prometendo uma noite boa de rock. O show, marcado para a próxima sexta-feira (16) no Teatro Guaíra, apresentará um mix de clássicos e novidades que atravessam quatro décadas de carreira.

A turnê, batizada com o título da música inédita de Cazuza e Barão Vermelho, foi lançada durante o Rock in Rio 2024 e já conquistou o prêmio Multishow de melhor rock no mesmo ano. Os curitibanos poderão cantar junto sucessos como “Bete Balanço”, “Exagerado”, “Maior Abandonado”, “O Tempo Não Para” e “Pro Dia Nascer Feliz”, além da nova faixa que dá nome à turnê.

A formação atual do Barão Vermelho traz Guto Goffi na bateria, Maurício Barros nos teclados e vocais, Fernando Magalhães na guitarra, violão e vocais, e Rodrigo Suricato como vocalista principal. Para esta série de shows, o grupo conta ainda com as participações especiais de Marcio Alencar no baixo e Cesinha na percussão.

Guto Goffi, um dos fundadores da banda, não esconde o entusiasmo: “O show do Barão e a sua turnê ‘Do Tamanho da Vida’, me pegam, por mil motivos. Parece que tudo que já fizemos tem relevância. O repertório é ‘matador’, a banda está voando alto, performances incríveis e muita vontade de agradar aos fãs.”

Com 43 anos de estrada, o Barão Vermelho segue inovando e surpreendendo. Fernando Magalhães ressalta: “Adoramos tocar ao vivo, o Barão é uma banda de estrada, e estamos muito felizes com o lançamento do nosso novo single. Amamos prestigiar o nosso passado, mas estamos sempre olhando para frente.”

A nova turnê também traz reflexões sobre o tempo e suas contradições. Rodrigo Suricato explica: “Nós damos uma cutucada no tempo trazendo assuntos como o etarismo, já que alguns membros da banda passaram dos 60 anos. Queremos que isso sirva como inspiração para as pessoas.”

Com direção visual de Batman Zavareze, o espetáculo promete ser uma explosão de sucessos. “O show do Barão é uma explosão de sucessos. Tenho as melhores memórias como fã e hoje, colaborar na direção visual dessa nova turnê, me engrandece como profissional. Showzaço imperdível!”, afirma Zavareze.