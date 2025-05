Nova loja da Panini em Curitiba: Reduto dos amantes de mangás, quadrinhos e colecionáveis

Curitiba ganha um novo ponto de encontro para os amantes de quadrinhos, mangás e colecionáveis. A Panini, gigante mundial do setor, abre as portas de sua primeira Panini Point no Paraná, localizada no Quadrata Cabral Mall. A inauguração oficial acontece na próxima quarta-feira (14), com uma série de atrações gratuitas para o público.

A nova loja promete ser um espaço cultural único na capital paranaense. Com foco no atendimento personalizado, a Panini Point Quadrata Cabral oferece as últimas novidades em HQs, mangás e álbuns de figurinhas, além de uma variedade de itens colecionáveis.

>> Novo “shopping” de Curitiba inaugura no Cabral

Durante o evento de lançamento, os visitantes poderão aproveitar atividades exclusivas das 14h às 19h. Entre as atrações, estão a presença de um caricaturista e cosplayers, além de ações promocionais com brindes e descontos especiais. É a oportunidade perfeita para os fãs conhecerem os lançamentos mais recentes da Panini e interagirem com outros colecionadores.

A chegada da Panini Point a Curitiba reforça o compromisso da empresa em proporcionar experiências únicas aos consumidores. Esta é a 12ª loja do tipo no Brasil, consolidando a estratégia da marca de levar entretenimento e cultura pop para todas as idades.

Panini Point Quadrata Cabral

Entrada: Gratuita

Data: 14 de maio de 2025 (quarta-feira)

Horário: 14h às 19h

Local: Panini Point – Quadrata Cabral Mall (Av. Munhoz da Rocha, 853, loja 07 – Bairro Cabral)