Festa de Santa Rita de Cássia em Curitiba: bolo, churrasco e devoção

Começa nesta quinta-feira (15) a venda do tradicional bolo de Santa Rita de Cássia, em Curitiba. A venda do bolo faz parte da programação da 67ª Festa em Honra a Santa Rita de Cássia, conhecida como a “Santa das Causas Impossíveis”, promovida pelo Santuário Santa Rita de Cássia, no Hauer. Parte da renda do bolo da Festa deste ano será destinada ao Hospital Pequeno Príncipe que é referência nacional no atendimento de crianças de adolescentes.

A programação dos festejos no Santuário, localizado no Hauer, começou na terça-feira (13) – com a novena das 19h – e vai até o dia 22 de maio. Cada noite haverá um tipo diferente de gastronomia vendido no local.

O tema da festa deste ano é Com Santa Rita, peregrinos cheios de esperança. Diversas atividades religiosas, sociais, dias intensos de orações, agradecimentos, confraternização e muita alegria completam as atrações. Toda a programação está disponível nas redes sociais e no site do evento.

Foto: Santuário Santa Rita de Cássia / divulgação.

Apoio ao Hospital Pequeno Príncipe

Neste ano, um dos diferenciais do evento será a ação em prol do Hospital Pequeno Príncipe. Parte da renda do bolo de Santa Rita será destinada à instituição, que é referência nacional no atendimento de alta e média complexidade de crianças e adolescentes.

A fatia do bolo vai custar R$ 9 (nove reais). E de cada unidade vendida, R$ 1 (um real) será destinado ao maior e mais completo hospital pediátrico do Brasil. A expectativa da organização é comercializar 20 mil fatias ao longo dos festejos.

“Esse é o segundo ano do bolo solidário. Em 2024 dedicamos parte da renda das 15 mil fatias que foram vendidas para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Agora vamos auxiliar quem está próximo e cuida de nossas crianças e adolescentes. Fizemos essa parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, que também atende nossos devotos”, explica o pároco-reitor do Santuário Santa Rita de Cássia do Hauer, Nilson Helmann, SCJ.

Segundo a tradição, quem encontrar uma medalhinha com a miniatura da imagem da santa no meio do bolo receberá bênçãos.

Missa campal e almoço festivo

Em 2025 o dia festivo será no domingo (18) e terá missa campal às 10h, celebrada pelo padre Carlos Luis Suárez Codorniú, Superior Geral da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que vive em Roma.

Ainda no dia 18 também haverá novenas, almoço com filé de igreja e risoto (das 11h às 13h30), show de prêmios (bingo), quermesse, venda de artigos religiosos e do bolo de Santa Rita.

O cardápio do almoço vem com filé de alcatra com aproximadamente 1 kg, risoto, maionese, salada de tomate, cebola e 2 pães. Haverá praça de alimentação no local e o público também pode retirar o kit e levar para viagem.

Os convites custam R$ 105 , já podem ser adquiridos na secretaria do Santuário e pelos telefones:. 041 3276-2075 / 3278-6557 e também online.

Dia Devocional

No dia 22 (quinta-feira, Dia de Santa Rita de Cássia), a primeira missa será às 6h para atender fiéis e devotos que desejam receber uma bênção antes de irem ao trabalho.

Outras celebrações vão acontecer ao longo do dia [às 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 19h] juntamente com a venda de artigos religiosos, rosas, pastel e o bolo de Santa Rita. A missa principal será às 19h e haverá procissão luminosa pelas ruas do Hauer.

Quem é a Santa Rita de Cássia?

Modelo de fé e de virtudes, Santa Rita nasceu na pequena localidade de Roccaporena, Itália, em 1381. Chamada Margherita, ganhou o carinhoso apelido de Rita com o qual seria conhecida no mundo todo, associado ao título de “Santa das Causas Impossíveis” e também da “Santa do Perdão”.

Santa Rita nasceu em um lar de paz, onde seus pais atuavam como pacificadores em disputas locais. Casou-se com Paolo Mancini, um homem de temperamento difícil que encontrou em Rita uma esposa dedicada, cuja paciência e amor cristão transformaram a sua vida. Dessa união nasceram dois filhos.

Quando os filhos do casal tinham 10 anos, aproximadamente, a paz da família foi interrompida por uma tragédia: Paolo foi assassinado em meio a disputas locais. Apesar da dor imensa, Rita, fortalecida por sua fé, perdoou os assassinos do marido e dedicou-se a evitar que seus filhos buscassem vingança. Tragicamente, ambos os filhos faleceram vítimas de uma peste.

Viúva e sem filhos, Rita voltou-se completamente à Deus e buscou ingressar no mosteiro agostiniano, em Cássia. Após enfrentar resistência inicial, foi aceita graças a sua persistência, orações e à intercessão de seus santos protetores.

Ao longo da vida conventual, Santa Rita foi agraciada com sinais extraordinários. Entre eles, testemunhou o florescimento milagroso de um galho de videira seco e recebeu um estigma na testa, enquanto meditava sobre a Paixão de Cristo.

Corpo intacto

Rita morreu no mosteiro de Cássia, em 22 de maio de 1457 e não foi sepultada. Seu corpo permaneceu exposto no oratório até 1595, ocasião em que foi transferido para a igreja anexa ao mosteiro, hoje dedicada a ela. Até hoje seu corpo permanece intacto. Após sua morte, inúmeros milagres foram atribuídos a sua intercessão, como curas e reconciliações de famílias em conflito.

Canonizada em 1900, Santa Rita é modelo e amparo para milhares de pessoas, sendo considerada nos dias atuais como uma das santas mais populares do mundo. Segundo o São João Paulo II, “Rita foi reconhecida ‘santa’ não tanto pela fama dos milagres que a devoção popular atribui à eficácia de sua intercessão junto de Deus. Porém, muito mais pela sua assombrosa ‘normalidade’ da existência quotidiana, por ela vivida como esposa e mãe, depois como viúva e enfim como monja agostiniana”.

Relíquia de primeiro grau em Curitiba

O Santuário do Hauer, em Curitiba, tem uma capela onde se conserva e se venera uma relíquia de primeiro grau de Santa Rita. O espaço é aberto à visitação pública.

Na tradição católica, uma relíquia de primeiro grau se refere a qualquer parte do corpo de um santo ou beato – como ossos, fragmentos de pele, cabelo ou qualquer outro pedaço tangível do corpo – e são consideradas as mais valorizadas e veneradas, pois representam a presença física do santo no mundo.

“São itens muito raros. Temos enorme alegria de contar com uma relíquia de primeiro grau de Santa Rita”, destaca padre Nilson Helmann.

Em 2025 o Santuário do Hauer também inaugurou um vitral – junto ao batistério – com a representação dos três santos de devoção de Santa Rita: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino.