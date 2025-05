Rua movimentadíssima de SJP passa a ter duplo sentido. Descubra!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Atenção motoristas de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A partir desta quarta-feira (14), a Rua Marcelino Nogueira, no trecho entre as ruas Dona Izabel A Redentora e Veríssimo Marques, no Centro, passa a ter sentido duplo.

Segundo o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), a alteração busca melhorar a agilidade do tráfego em uma importante via da cidade. “Nossa expectativa é de que a medida contribua para reduzir congestionamentos e melhorar a mobilidade urbana”, disse o secretário de Urbanismo, Transportes e Trânsito, Lugas Pigatto.

A orientação do Demutran é que os motoristas e pedestres redobrem a atenção na via para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

