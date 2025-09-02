Quatro estações-tubo são desativadas nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais quatro estações-tubo serão completamente desativadas a partir desta quarta-feira (03) em Curitiba. A medida faz parte do programa da Urbs (Urbanização de Curitiba) que prevê a revitalização de 69 estações-tubo da capital paranaense até outubro de 2025.

As estações que passarão por reforma são:

Estação-tubo Alferes Poli/Catedral da Fé – sentido Santa Cândida: ficará totalmente desativada entre 3 e 22 de setembro. Durante esse período, os passageiros podem optar pelas linhas da região ou pela estação-tubo Eufrásio Correia.

Estação-tubo Coqueiros – sentido Boqueirão: fechada completamente de 3 a 16 de setembro. Os usuários têm como alternativas a estação-tubo Érico Veríssimo ou o Terminal Sítio Cercado.

Estação-tubo Ferrovila – sentido Boqueirão: desativação total entre 3 e 16 de setembro. Os passageiros podem utilizar as linhas da região ou a estação-tubo Parolin.

Estação-tubo Winston Churchill – sentido Pinheirinho: fechada no período de 3 a 16 de setembro. Durante a reforma, os usuários podem optar pelas linhas da região ou pelo Terminal Pinheirinho.

As linhas afetadas pelas reformas são: 203 – Sta. Cândida/C. Raso, 502 – Circular Sul (Horário), 503 – Boqueirão, 602 – Circular Sul (anti-horário), X11 – Sítio Cercado / C. Raso e X12 – Especial Boqueirão.

O projeto de revitalização das estações-tubo está sendo realizado em lotes e prevê a substituição de elementos estruturais metálicos do piso com excesso de corrosão, troca do piso naval e borrachas, além da realocação da catraca da entrada para melhorar a acessibilidade. O objetivo é oferecer estações-tubo mais modernas e confortáveis para os usuários do transporte coletivo de Curitiba.

Este novo pacote de reformas se soma às 203 estações-tubo já revitalizadas entre 2022 e 2024. Durante as obras, os passageiros precisam ficar atentos porque as estações-tubo ficarão parcial ou integralmente desativadas. A Urbs está comunicando as alterações por meio de cartazes fixados nos ônibus.