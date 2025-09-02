Alerta de tempestade encosta em Curitiba nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A região sul do Paraná está sob um alerta de tempestade, que encosta em Curitiba, e promete não dar trégua pelas próximas 22 horas. O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) começou ao meio-dia desta terça-feira (02) e vai até às 10 horas de quarta-feira (03).

O grau de severidade é classificado como “perigo potencial”, com previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo acumular até 50 mm ao longo do dia. Além da água, os ventos também não serão nada amigáveis – podem chegar a 60 km/h, acompanhados de granizo.

Segundo o instituto, existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em pontos da cidade.

Se você vai sair de casa, redobre a atenção. Durante as rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores – além do risco de queda de galhos, há chance de descargas elétricas. Também evite estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Para mais informações ou em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.