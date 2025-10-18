Mulher acusada de maus-tratos contra 300 animais resgatados em Curitiba é absolvida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Justiça do Paraná absolveu uma mulher acusada de maus-tratos contra, cerca de, 300 animais, nesta sexta-feira (17/10). Ela foi presa, em 2023, suspeita de mantê-los em condições insalubres de higiene e alimentação em Curitiba.

Na sentença, o Juiz destacou que as provas apresentadas pela defesa mostram que ela buscava constantemente soluções para a situação precária. Conforme destacado na decisão, ela mantinha contato com órgãos públicos, pedia doações e realizava, dentro de suas condições, os cuidados básicos de alimentação e tratamento.

Para a defesa, representada pela advogada Ana Caroline Montanini, a sentença reconheceu o esforço da mulher em cuidar dos animais em meio a dificuldades estruturais e financeiras.

“Sempre afirmamos que ela jamais teve a intenção de praticar maus-tratos. Pelo contrário: ela dedicou sua vida à causa animal, dilapidou todo seu patrimônio e buscou ajuda de diversas instituições. A Justiça, agora, confirma essa verdade”, afirmou Montanini.

Ainda cabe recurso à decisão.

Relembre o caso

O caso ganhou repercussão em 2023, quando a mulher foi presa preventivamente e liberada mediante a fiança. Na época, o Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia por maus-tratos.

Desde então, a defesa demonstrou que existiam centenas de protocolos junto à prefeitura e outros órgãos públicos relatando a real situação do abrigo e solicitando apoio para a alimentação e o tratamento dos animais.

