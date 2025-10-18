‘Golpe do amor’: mulher descobre que foi roubada um dia antes de se casar na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher, de 60 anos, perdeu cerca de R$ 300 mil após cair no “golpe do amor”. Ela teria se envolvido com um homem que conheceu pela internet, e apenas descobriu que o relacionamento se tratava de uma farsa um dia antes de se casar com o suspeito. A vítima é moradora de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O homem, de 50 anos, foi preso pela Polícia Civil do Paraná em Taboão da Serra, no estado de São Paulo. A ação foi realizada na quarta-feira (15). Ao todo, o suspeito teria feito dez vítimas em quatro estados: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e na Bahia.

Em entrevista à RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, a mulher moradora de Colombo contou que ela trabalha como porteira, diarista e cuidadora de idosos. Segundo ela, todas as economias que foram guardadas ao longo da vida para que ela pudesse se aposentar foram perdidas. A vítima conta que o relacionamento durou sete meses.

Conforme a polícia, o suspeito agia dizendo que estava comprando apartamentos para o casal. Ao assinar documentos pensando que se tratavam dos negócios, o homem pegava os dados dela e fazia empréstimos e financiamentos no nome da mulher. De acordo com a investigação, ele comprou dois carros no nome da vítima e zerou as contas bancárias dela.

Segundo a mulher, o homem a pediu em casamento e ela chegou a contratar buffet, espaço e a distribuir convites de casamento aos familiares. Porém, ao longo dos “preparativos”, o suspeito adiou o evento três vezes.

Um dia antes de se casarem, o homem pôs fim no relacionamento por telefone e desapareceu. Segundo a polícia, entre os crimes que ele deve responder estão o de estelionato, falsidade ideológica, dano emocional e furto qualificado.

