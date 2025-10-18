Tarifa da Linha Turismo terá preço especial por tempo determinado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de segunda-feira (20/10), a passagem da Linha Turismo para moradores de Curitiba vai custar R$ 6, assim como os ônibus comuns. A novidade garante um desconto de 88% sobre o valor pago pelos turistas, que atualmente é de R$ 50.

A promoção especial de primavera ocorre até 18 de dezembro. Conforme a prefeitura, o desconto vale para moradores de segunda a quinta-feira, exceto feriados, e somente para pagamento feito pelo cartão-transporte usuário Urbs.

O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Pimentel na noite de sexta-feira (17/10). “Estamos dando desconto para que a população possa aproveitar para visitar os pontos turísticos da nossa cidade. Com a primavera e o tempo mais quente, queremos que os moradores tenham mais acesso a lazer para aproveitar com a família e amigos”, disse Eduardo Pimentel.

A promoção de Primavera na Linha Turismo está na quinta edição e retorna após dois anos. Conforme o município, em 2024 não teve o desconto devido ao período eleitoral.

Como fazer o cartão?

Para o morador de Curitiba que quer aproveitar a promoção, mas ainda não tem o cartão usuário, é possível fazer o agendamento pelo Agenda Online. Depois, comparecer ao local mais próximo, no horário marcado, com a documentação solicitada. A primeira via do cartão é gratuita.

No caso de menores, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Crianças até 5 anos não pagam passagem na Linha Turismo. Acima dessa faixa é necessário fazer o cartão usuário

Para quem já tem o cartão e deseja recarregar, é possível comprar créditos pela internet, pelo whatsapp, postos de atendimento credenciados e ainda, gratuitamente e com pagamento em dinheiro, em alguns terminais.

Sobre o passeio

Os ônibus da Linha Turismo passam por 26 atrativos de Curitiba. Com ele, é possível conhecer os principais parques, praças e atrações da cidade, como Jardim Botânico, Parque Tanguá, Passeio Público, Ópera de Arame, Santa Felicidade.

A Linha Turismo começa a circular às 8h30, com intervalos de 30 minutos. Os horários podem ser conferidos no site da Urbs. O roteiro começa na Rua 24 Horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos.

Ao todo, a Linha Turismo percorre 26 pontos turísticos, num total de 48 km em cerca de três horas. Visitantes que pagam a tarifa normal de R$ 50 recebem um cartão-turismo individual que permite embarcar e desembarcar, em um período de 24 horas, nas diferentes paradas da Linha Turismo. Na promoção de Primavera, ao desembarcar e embarcar de novo será debitada uma nova tarifa de R$ 6.

O crédito de vale-transporte depositado pelas empresas não pode ser usado nessa promoção. São aceitos para pagamento da tarifa promocional somente os créditos colocados por pessoa física.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉