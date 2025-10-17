Final de semana terá corte de luz em quase 600 imóveis de Curitiba

Os moradores de Curitiba devem se preparar para uma série de desligamentos programados de energia elétrica neste sábado (18/10) e domingo (19/10). Ao todo, 594 consumidores ficarão sem luz para que a concessionária possa executar trabalhos de melhorias, ampliações e manutenção na rede.
As interrupções acontecerão em diversos bairros e em diferentes horários. A empresa reforça a orientação para que os equipamentos eletrônicos sejam retirados das tomadas e a chave geral desligada durante o período indicado, prevenindo assim possíveis danos no momento do restabelecimento da energia.
Confira na tabela a seguir o detalhamento dos avisos de desligamento:
Falta de luz em Curitiba – 18 e 19 de outubro de 2025
|Data
|Bairro
|Ruas/Rodovias Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|18/10 (Sábado)
|Água Verde / Batel
|R BENTO VIANA (nº 780)
|09:15 até 14:15
|25
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|18/10 (Sábado)
|Vila Izabel
|AV REPUBLICA ARGENTINA (entre nº 1340 e 1350), R PROF ALVARO JORGE (entre nº 62 e 1340)
|09:15 até 14:15
|22
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|18/10 (Sábado)
|Ahú
|R JOSE KORMANN (entre nº 120 e 221)
|10:15 até 17:15
|48
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|18/10 (Sábado)
|Cabral
|R CLOVIS BEVILAQUA (entre nº 28 e 249)
|09:00 até 13:00
|27
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|18/10 (Sábado)
|Hugo Lange / Juvevê
|R AUGUSTO STRESSER (entre nº 1635 e 1800), R FERNANDES DE BARROS (entre nº 1438 e 1612), R PRES RODRIGO OTAVIO (entre nº 1495 e 1571)
|13:00 até 18:00
|191
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|18/10 (Sábado)
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|R ADOLFO ROCHA DE ALMEIDA, R ALBENIR AMATUZZI, R ARTHUR MARTINS FRANCO (entre nº 1057 e 1187), R MARIO PROLICO (nº 155), R RAD RUBENS CHAGAS
|10:15 até 15:15
|77
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|18/10 (Sábado)
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|R ARTHUR MARTINS FRANCO (entre nº 1197 e 1347), R BERNARDO MEYER (nº 173), R FLORENTIM ANCAY, R MARIA MENDES ELIAS, R OLEGARIO REIS DO AMARAL
|10:15 até 16:15
|70
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|19/10 (Domingo)
|Uberaba
|RODOVIA BR 277 CURITIBA PARANAGUA (nº 4799), R DEP ACYR JOSE, R DR PETRONIO ROMERO DE SOUZA, R HAROLD DRUMMOND DE CARVALHO, R RISZARDO EDMUNDO GLUCHOWSKI, R SAPOTI (nº 335)
|10:00 até 17:00
|134
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|19/10 (Domingo)
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, ESTRADA CURITIBA ARAUCARIA RFFSA, R ENG BLEYN, R FRANCISCA BERTOLDI PAULINI (nº 7222)
|10:00 até 16:00
|20
|Melhorias e/ou ampliações de rede
