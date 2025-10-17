Atenção!

Final de semana terá corte de luz em quase 600 imóveis de Curitiba

Por Tai
- Atualizado: 17/10/25 17h02
Os moradores de Curitiba devem se preparar para uma série de desligamentos programados de energia elétrica neste sábado (18/10) e domingo (19/10). Ao todo, 594 consumidores ficarão sem luz para que a concessionária possa executar trabalhos de melhorias, ampliações e manutenção na rede.

As interrupções acontecerão em diversos bairros e em diferentes horários. A empresa reforça a orientação para que os equipamentos eletrônicos sejam retirados das tomadas e a chave geral desligada durante o período indicado, prevenindo assim possíveis danos no momento do restabelecimento da energia.

Confira na tabela a seguir o detalhamento dos avisos de desligamento:

Falta de luz em Curitiba – 18 e 19 de outubro de 2025

DataBairroRuas/Rodovias Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
18/10 (Sábado)Água Verde / BatelR BENTO VIANA (nº 780)09:15 até 14:1525Manutenção em rede e/ou equipamento
18/10 (Sábado)Vila IzabelAV REPUBLICA ARGENTINA (entre nº 1340 e 1350), R PROF ALVARO JORGE (entre nº 62 e 1340)09:15 até 14:1522Melhorias e/ou ampliações de rede
18/10 (Sábado)AhúR JOSE KORMANN (entre nº 120 e 221)10:15 até 17:1548Melhorias e/ou ampliações de rede
18/10 (Sábado)CabralR CLOVIS BEVILAQUA (entre nº 28 e 249)09:00 até 13:0027Melhorias e/ou ampliações de rede
18/10 (Sábado)Hugo Lange / JuvevêR AUGUSTO STRESSER (entre nº 1635 e 1800), R FERNANDES DE BARROS (entre nº 1438 e 1612), R PRES RODRIGO OTAVIO (entre nº 1495 e 1571)13:00 até 18:00191Melhorias e/ou ampliações de rede
18/10 (Sábado)Cidade Industrial de Curitiba (CIC)R ADOLFO ROCHA DE ALMEIDA, R ALBENIR AMATUZZI, R ARTHUR MARTINS FRANCO (entre nº 1057 e 1187), R MARIO PROLICO (nº 155), R RAD RUBENS CHAGAS10:15 até 15:1577Manutenção em rede e/ou equipamento
18/10 (Sábado)Cidade Industrial de Curitiba (CIC)R ARTHUR MARTINS FRANCO (entre nº 1197 e 1347), R BERNARDO MEYER (nº 173), R FLORENTIM ANCAY, R MARIA MENDES ELIAS, R OLEGARIO REIS DO AMARAL10:15 até 16:1570Melhorias e/ou ampliações de rede
19/10 (Domingo)UberabaRODOVIA BR 277 CURITIBA PARANAGUA (nº 4799), R DEP ACYR JOSE, R DR PETRONIO ROMERO DE SOUZA, R HAROLD DRUMMOND DE CARVALHO, R RISZARDO EDMUNDO GLUCHOWSKI, R SAPOTI (nº 335)10:00 até 17:00134Manutenção em rede e/ou equipamento
19/10 (Domingo)Cidade Industrial de Curitiba (CIC)AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, ESTRADA CURITIBA ARAUCARIA RFFSA, R ENG BLEYN, R FRANCISCA BERTOLDI PAULINI (nº 7222)10:00 até 16:0020Melhorias e/ou ampliações de rede
