Final de semana terá corte de luz em quase 600 imóveis de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os moradores de Curitiba devem se preparar para uma série de desligamentos programados de energia elétrica neste sábado (18/10) e domingo (19/10). Ao todo, 594 consumidores ficarão sem luz para que a concessionária possa executar trabalhos de melhorias, ampliações e manutenção na rede.

As interrupções acontecerão em diversos bairros e em diferentes horários. A empresa reforça a orientação para que os equipamentos eletrônicos sejam retirados das tomadas e a chave geral desligada durante o período indicado, prevenindo assim possíveis danos no momento do restabelecimento da energia.

+ Viu essa? Obras do Novo Inter 2 bloqueiam acesso à avenida movimentada de Curitiba

Confira na tabela a seguir o detalhamento dos avisos de desligamento:

Falta de luz em Curitiba – 18 e 19 de outubro de 2025

Data Bairro Ruas/Rodovias Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Motivo 18/10 (Sábado) Água Verde / Batel R BENTO VIANA (nº 780) 09:15 até 14:15 25 Manutenção em rede e/ou equipamento 18/10 (Sábado) Vila Izabel AV REPUBLICA ARGENTINA (entre nº 1340 e 1350), R PROF ALVARO JORGE (entre nº 62 e 1340) 09:15 até 14:15 22 Melhorias e/ou ampliações de rede 18/10 (Sábado) Ahú R JOSE KORMANN (entre nº 120 e 221) 10:15 até 17:15 48 Melhorias e/ou ampliações de rede 18/10 (Sábado) Cabral R CLOVIS BEVILAQUA (entre nº 28 e 249) 09:00 até 13:00 27 Melhorias e/ou ampliações de rede 18/10 (Sábado) Hugo Lange / Juvevê R AUGUSTO STRESSER (entre nº 1635 e 1800), R FERNANDES DE BARROS (entre nº 1438 e 1612), R PRES RODRIGO OTAVIO (entre nº 1495 e 1571) 13:00 até 18:00 191 Melhorias e/ou ampliações de rede 18/10 (Sábado) Cidade Industrial de Curitiba (CIC) R ADOLFO ROCHA DE ALMEIDA, R ALBENIR AMATUZZI, R ARTHUR MARTINS FRANCO (entre nº 1057 e 1187), R MARIO PROLICO (nº 155), R RAD RUBENS CHAGAS 10:15 até 15:15 77 Manutenção em rede e/ou equipamento 18/10 (Sábado) Cidade Industrial de Curitiba (CIC) R ARTHUR MARTINS FRANCO (entre nº 1197 e 1347), R BERNARDO MEYER (nº 173), R FLORENTIM ANCAY, R MARIA MENDES ELIAS, R OLEGARIO REIS DO AMARAL 10:15 até 16:15 70 Melhorias e/ou ampliações de rede 19/10 (Domingo) Uberaba RODOVIA BR 277 CURITIBA PARANAGUA (nº 4799), R DEP ACYR JOSE, R DR PETRONIO ROMERO DE SOUZA, R HAROLD DRUMMOND DE CARVALHO, R RISZARDO EDMUNDO GLUCHOWSKI, R SAPOTI (nº 335) 10:00 até 17:00 134 Manutenção em rede e/ou equipamento 19/10 (Domingo) Cidade Industrial de Curitiba (CIC) AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, ESTRADA CURITIBA ARAUCARIA RFFSA, R ENG BLEYN, R FRANCISCA BERTOLDI PAULINI (nº 7222) 10:00 até 16:00 20 Melhorias e/ou ampliações de rede