Obras do Novo Inter 2 bloqueiam acesso à avenida movimentada de Curitiba

A partir deste sábado (18/10), a Rua Paulo Kissula, no cruzamento com a Avenida Victor Ferreira do Amaral, será totalmente interditada para obras do projeto Novo Inter 2. A previsão é que os trabalhos no local sejam concluídos até agosto de 2026.

No trecho bloqueado, serão realizados serviços de escavação e recomposição do pavimento, incluindo o ajuste do nível da Avenida Victor Ferreira do Amaral para compatibilizar com a altura da Rua Paulo Kissula. A intervenção integra o PRO Curitiba, pacote de obras que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões em infraestrutura urbana nos próximos quatro anos.

Todo o trecho interditado estará sinalizado, sob responsabilidade da empresa executora das obras. Os motoristas devem ficar atentos aos desvios e, sempre que possível, programar saídas antecipadas para evitar congestionamentos.

Desvios

Durante as obras, o acesso à Avenida Victor Ferreira do Amaral, no sentido Curitiba-Pinhais, estará fechado a partir da Rua Paulo Kissula. Para seguir em direção a Pinhais e Bairro Alto, os motoristas devem acessar a direita na rotatória da Rua Guilherme Weiss e seguir pelas ruas 25 de Dezembro, Wanda S. Mallmann, Iolanda T. Borba, Altônia, Santa Helena, Pedro Eloy de Souza, Visconde de Abaeté e José Veríssimo.

Para acessar a Avenida Victor Ferreira do Amaral sentido Curitiba-Pinhais, os motoristas podem trafegar pela Rua Paulo Kissula até o cruzamento com a Rua Osmário de Lima, dobrar à esquerda e depois à direita na Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza para entrar na avenida. Veja o desvio abaixo:

Outra alternativa saindo do Capão da Imbuia é seguir pela Rua Paulo Kissula, virar à esquerda na Rua Professora Antônia Reginato Vianna e, em seguida, à direita na Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza até acessar a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Toda a sinalização dos desvios estará disponível para orientar os motoristas.

Novo Inter 2

A intervenção faz parte do Lote 4, que engloba os Pacotes 3 e 4 do projeto Novo Inter 2. O conjunto de obras tem foco na melhoria da mobilidade e na integração viária entre Curitiba e municípios vizinhos. Além do novo viaduto Curitiba-Pinhais, o pacote contempla a requalificação e ampliação da Avenida Victor Ferreira do Amaral, com serviços de drenagem, pavimentação, construção de pontes e readequação de acessos.

O Novo Inter 2 beneficiará aproximadamente 181 mil passageiros diariamente. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e gerenciadas pela Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Prefeitura de Curitiba.