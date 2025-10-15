Imperdível

Natal da Rua Iluminada da Família Moletta; ingressos à venda

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
Atualizado: 15/10/25 15h45
Rua Iluminada da Família Moletta, no Umbará. Foto: Divulgação

Começaram nesta quarta-feira (15) as vendas on-line dos ingressos para a Rua Iluminada da Família Moletta, um dos eventos mais aguardados do Natal de Curitiba. As compras antecipadas podem ser feitas no site https://ruailuminada.com.br/.

As casas e todo o trajeto da Rua Nicola Pellanda, 5.962, no Umbará, em Curitiba, já estão sendo decorados com mais de 1,5 milhão de luzes para garantir o espetáculo já tradicional aos visitantes. Este ano, a temporada para visitação acontece entre os dias 15 de novembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026.

Em 2024, mais de 100 mil pessoas visitaram a Rua Iluminada da Família Moletta. Para esta temporada, a expectativa é superar essa marca, com o tema universo medieval: castelo iluminado, soldados e personagens circulando pela rua e pelas trilhas temáticas.

“A cada ano buscamos trazer temas que permitam aos visitantes mergulhar no clima do Natal, sem perder o sentido religioso da data, que é o nascimento do Menino Jesus”, afirma Samuel Moletta, neto dos precursores e um dos organizadores da atração.

O passeio leva cerca de duas horas e inclui passarela, gruta, áreas de gastronomia e um show diário de luzes. A atração começou em 1996, a partir da iniciativa dos integrantes da Família Moletta, que residem no local, e não conta com patrocínio de órgãos públicos ou empresas.

Hoje, o evento está consolidado como um dos principais atrativos natalinos da capital paranaense. “Curitiba já se tornou um roteiro obrigatório para os turistas que gostam de vivenciar o clima de Natal. A Rua Iluminada é um dos pontos que não podem faltar nesse calendário, por isso nos dedicamos para garantir um grande espetáculo aos visitantes”, ressalta Samuel.

História de Natal

A decoração da Rua Iluminada da Família Moletta começou de forma simples, como uma brincadeira entre familiares. No Natal de 1996, os primeiros enfeites luminosos chamaram atenção, atraindo curiosos para a região. A tradição seguiu até 2002, quando precisou ser interrompida pela falta de apoio. Mais de uma década depois, em 2016, o espetáculo retornou e, em 2023, passou a integrar a programação oficial de Natal de Curitiba.

“Recebemos muitos visitantes novos durante a temporada de Natal, mas há aqueles que vêm todos os anos para conferir as novidades. Para quem gosta do Natal, é um convite para sonhar”, comenta o organizador.

A Família Moletta mora em um condomínio residencial na Rua Nicola Pellanda, no Umbará, desde os anos 1960. A decoração, idealizada por Brígida e Irineu Moletta e os filhos, começou como uma brincadeira que ganhou o bairro e acabou entrando para o calendário oficial da programação de Natal em Curitiba.

Serviço

Os ingressos custam a partir de R$ 18 (meia entrada. Acesse o site oficial e compre o seu bilhete! A atração vai de 15 de novembro a 4 de janeiro de 2026 – com exceção do dia 31 de dezembro. O Papai Noel trabalhará todas as noites entre os dias 15 de novembro a 23 de dezembro. O horário será de domingo a quinta-feira, das 19h30 às 22h30; sextas e sábados, das 19h30 às 23h.

Orientações

Acessibilidade: Carrinhos de bebê são permitidos e cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida são disponibilizadas para uso durante a visita (pedidos diretamente na bilheteria). O percurso tem trechos com declive e pessoas com mobilidade reduzida devem estar acompanhadas.

Fotografia: As fotos são liberadas, mas também haverá uma equipe de fotógrafos profissionais para quem quiser registros oficiais.

Pets: são permitidos

Estacionamento: O estacionamento oficial do evento terá vagas disponibilizadas para compra diretamente no site, junto com o ingresso, para quem desejar garantir o espaço antecipadamente. Além desse, existem outras áreas de estacionamento nas redondezas e, também, vagas para quem quiser estacionar na rua.

