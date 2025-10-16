Curitiba inaugura mega academia, com capacidade para 5 mil alunos

No dia 21 de outubro, Curitiba inaugura aquela que é considerada pelos proprietários a maior academia do Paraná. Localizada na Rua Waldemar Loureiro Campos, 3615, no bairro Xaxim, a nova unidade da Force One soma cinco mil metros quadrados de área total e estrutura para receber até cinco mil alunos.

O empreendimento surge em um mercado que já colocou o Brasil entre os maiores do mundo em número de academias, mas que ainda guarda um enorme potencial de expansão: atualmente, 21% da população brasileira frequenta academias, enquanto 47% permanece sedentária, mesmo diante de evidências cada vez mais sólidas sobre o impacto do exercício físico regular na saúde e na longevidade.

Os dados são do Panorama do Mercado de Atividades de Condicionamento Físico – Academias, elaborado pelo Sebrae/PR.

Essa tendência de crescimento, observada em nível nacional, também se manifesta com força no Paraná. O estado é hoje o terceiro em número de academias no Brasil, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. São mais de 2,4 mil estabelecimentos espalhados por 83% dos municípios paranaenses, segundo o Sebrae/PR. Dentro desse cenário, Curitiba lidera, com 513 academias — 21% do total estadual; somente em 2023, a capital ganhou 52 novas unidades.

É nesse cenário de mercado aquecido e busca por estruturas mais modernas e completas que se insere a nova mega unidade da Force One no Xaxim. “Essa inauguração marca um novo patamar na nossa jornada. Estamos crescendo com propósito e entregando algo que realmente conversa com o futuro do fitness”, afirma Renan Oliveira Pedroche, fundador e CEO da Force One.

Tecnologia alinhada ao novo perfil do consumidor

O avanço da Force One também dialoga com a transformação do perfil do público de academias. São principalmente as gerações Y (nascidos entre 1982 e 1994) e Z (nascidos entre a segunda metade da década de 1990 e o ano de 2010) que mais impulsionam o crescimento do setor de academias, representando a maior parte das compras e transações. Essas faixas etárias buscam conveniência, tecnologia integrada e diversidade de atividades em um só espaço.

“Essas gerações querem praticidade e acompanhamento em tempo real. Não é só treinar, é ter informação e suporte para alcançar resultados de forma personalizada. A tecnologia nos permite entregar isso em escala, sem abrir mão da experiência humana que faz diferença na rotina de cada aluno”, analisa Pedroche.

Atenta às demandas das novas gerações, a mega unidade do Xaxim aposta em tecnologia e conveniência para entregar uma experiência personalizada. Do aplicativo que integra treino e nutrição até a bioimpedância conectada, passando por catracas inteligentes e botões de chamada nos equipamentos, a proposta é ampliar a personalização e facilitar a jornada do aluno.

Além disso, a academia conta com mais de 200 equipamentos das marcas Matrix e Cimerian, áreas dedicadas a modalidades de alta demanda como Spinning Tech e Black HIIt, vestiários de alto padrão e estacionamento exclusivo.

Força paranaense em expansão

Criada em 2016 na cidade de Cianorte, no interior do Paraná, a Force One alcançou em menos de uma década a marca de 17 unidades distribuídas entre Paraná e Santa Catarina. Só em Curitiba, foram três inaugurações em 2025 antes da abertura do Xaxim, com investimentos que superaram R$ 30 milhões no período.

A estratégia da rede é crescer em escala, mas preservando a proposta que se traduz no slogan “a academia do seu jeito”, ou seja, oferecendo modalidades variadas e acessíveis para diferentes perfis de alunos.

A acessibilidade também se reflete no preço da mensalidade, já que o modelo de negócios da Force One parte do princípio do custo-benefício. “Não somos apenas low cost. Trabalhamos com eficiência operacional, mas entregamos uma experiência que muitas academias premium não conseguem oferecer. O nosso modelo é de baixo custo com alto valor agregado”, define Pedroche. Isso se traduz em academias amplas, equipamentos de ponta, infraestrutura completa e tecnologia embarcada — tudo isso com preços acessíveis.