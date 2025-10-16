Inmet emite alerta de temporal para Curitiba: chuva intensa e ventos fortes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Curitiba precisam ficar atentos nesta quinta-feira (16). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para a capital paranaense, indicando risco de chuvas intensas e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h ao longo do dia.

A previsão do tempo para Curitiba aponta para precipitação de 38 mm entre sexta-feira a sábado.

Segundo a meteorologia, a instabilidade é resultado de uma frente fria que avança pelo estado, trazendo também queda significativa nas temperaturas. A máxima fica entre os 28ºC e 15ºC.

Para esta sexta-feira. segundo previsão do tempo para Curitiba, a tendência é de início da chuva, com um acumulado de 6,5 mm. O problema maior é no sábado, cuja precipitação passa dos 31 mm.

Alerta de temporal

O Inmet recomenda que a população evite áreas arborizadas durante as tempestades devido ao risco de queda de galhos e não se abrigue debaixo de árvores em caso de raios. Em situações de emergência, a orientação é contatar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

A Defesa Civil municipal já está em alerta e monitora especialmente as áreas com histórico de alagamentos na capital. Equipes permanecem de prontidão para atendimentos emergenciais durante todo o período de instabilidade climática.

