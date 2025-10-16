Quadrilha do veneno: cinco presos por venda ilegal de agrotóxicos no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cinco pessoas foram denunciadas criminalmente pelo Ministério Público do Paraná em Cascavel por formarem uma organização criminosa especializada na comercialização de defensivos agrícolas roubados e falsificados. A denúncia foi apresentada nesta terça-feira (14/10) pelos Núcleos de Cascavel do Gaeco e do Gaema, após investigações da “Operação Deméter“, que teve início em novembro do ano passado.

As apurações revelaram que o grupo atuava de forma estruturada desde o final de 2023, com divisão clara de tarefas e um objetivo comum: obter vantagens financeiras por meios ilícitos. Os envolvidos foram denunciados por uma série de crimes, incluindo receptação qualificada, falsidade ideológica, produção e comercialização irregular de agrotóxicos, além de crimes ambientais.

De acordo com o Ministério Público, a organização tinha um líder bem definido, que usava sua própria empresa de insumos agropecuários em Cascavel como fachada para coordenar toda a logística do esquema criminoso. O negócio ilícito era complexo: primeiro, obtinham defensivos de origem ilícita (roubados, adulterados ou falsificados); depois, faziam a adulteração dos produtos; em seguida, armazenavam tudo clandestinamente; por fim, transportavam e comercializavam em outros estados usando notas fiscais “frias” emitidas por empresas fantasmas.

O mais preocupante é que alguns desses agrotóxicos adulterados eram vendidos até mesmo em estados onde seu uso era proibido por lei.

Na denúncia, o Ministério Público destacou o perigo que essas práticas representam: “a exposição da agricultura e da população a produtos químicos sem controle, com princípios ativos manipulados artesanalmente, viola o sentimento coletivo de segurança e confiança, além de atentar contra a segurança alimentar e a integridade dos ecossistemas”.

Além da condenação criminal dos envolvidos, o MPPR está pedindo que os denunciados paguem uma indenização mínima pelos danos morais coletivos causados à sociedade e ao meio ambiente.