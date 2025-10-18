Morre Luciano Baracho, professor querido que marcou gerações em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A UTFPR manifestou nesta quinta-feira (16) – e em seus canais oficiais de comunicação – o profundo pesar pelo falecimento do professor Luciano Baracho Rocha, aos 69 anos, ocorrido na última quinta-feira (15/10), no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba.

Rocha era docente do Departamento Acadêmico de Eletrônica (DAELN-CT) da instituição e integrava o quadro da UTFPR desde 1974, com mais de quatro décadas dedicadas ao ensino

Ao longo desses mais de 40 anos, Luciano desenvolveu sua carreira em eletrônica e tecnologias afins, participando de inúmeros projetos, ministrando aulas e orientando estudantes. Segundo a chefe do DAELN-CT, professora Tânia Monteiro, “plantou sementes de curiosidade e paixão pelo saber, nos ensinando resiliência e perseverança”, disse.

A UTFPR, por sua vez, manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do docente.

O eco da comunidade acadêmica

A repercussão entre estudantes e ex-alunos foi imediata. “Meus sentimentos aos familiares e colegas, o professor Baracho era muito gente boa”, comentou um dos alunos, enquanto outra lembrou: “Professor muito querido e dedicado! Fará muita falta. Meus sentimentos aos familiares”, disse.

“O Luciano era um professor muito querido que marcou muito minha trajetória, ele se preocupava muito com o aprendizado dos alunos, fazia o melhor nas aulas frias de manhã. Que privilégio ter conhecido e ouvido as histórias dele! Sinto como se tivesse perdido um amigo. Meus sentimentos para a família e amigos nesse momento difícil”, declarou uma ex-aluna na postagem.

Legado e homenagem

Mais do que a memória de um docente, o que se destaca é o impacto que Luciano deixou na comunidade acadêmica da UTFPR – sobretudo no campus de Curitiba, onde muitos puderam conhecer sua generosidade, clareza didática e compromisso com a formação de gerações.

Em tempos de transformação acelerada das tecnologias, sua trajetória se mostra como marco: iniciar na instituição em 1974 e seguir ativa por mais de quatro décadas demonstra dedicação e adaptabilidade.

A universidade reforça que a missão do professor “ficará para sempre em nossos corações”.