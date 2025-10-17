Vazamento transforma ciclovia em “córrego” após adutora romper em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O rompimento de uma adutora na Rua Eduardo Sprada, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), transformou parte da ciclovia local em um córrego temporário na tarde desta sexta-feira (17/10).

Imagens feitas pelo repórter fotográfico Átila Alberti mostram a água escorrendo e alagando um trecho da rodovia e calçada da via. A situação chamou a atenção de motoristas e pedestres que circulavam pela região.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Sanepar informou que enviou uma equipe até o local depois que foi notificada de um vazamento de água na Rua Eduardo Sprada. De acordo com a companhia, a obra de reparo está sendo finalizada no trecho.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná