O temporal que atingiu Curitiba entre a tarde deste sábado (18) e madrugada de domingo (19) deixou um rastro de estragos em pelo menos 21 bairros da capital. Segundo boletim da prefeitura de Curitiba deste domingo, as rajadas de vento chegaram aos 29 km/h na estação do Simepar localizada no bairro Jardim das Américas. A chuva acumulada alcançou 53,4 milímetros. E a previsão do tempo para Curitiba, como fica? Veja mais abaixo!

Ao todo foram 43 solicitações de quedas de árvores feitas via 156. Os bairros afetados com este tipo de ocorrência foram o Novo Mundo, Boa Vista, Portão, Mercês, Vista alegre, Cabral, Jardim das Américas, Bairro Alto, Bacacheri, Guabirotuba, Xaxim, Água Verde, Cristo Rei, Jardim Botânico, São Francisco, Bom Retiro, Cajuru, Tarumã, Juvevê, Parolin.

Houve ainda solicitação de queda de fios de energia/postes na Rua Marci Dias, no bairro Cajuri e na Avenida das Industrias, na CIC.

As rajadas de vento beirando os 30 km/h causaram destelhamentos na rua Doutor Petrônio Romero de Souza, no Cajuru, e na Rua Albino Kaminski, no bairro Boa Vista. Houve ainda fornecimento de lona para uma residência na Rua Prefeito Sílvio Barros, no Boa vista.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo o Simepar vem mais chuva para Curitiba neste domingo. A previsão aponta um acumulado de 39 mm, com chuva durante todo o dia. A segunda-feira promete tempo nublado, sem chuva e temperatura entre os 14 e 23ºC. Curitiba segue em alerta laranja de temporal na manhã deste domingo, segundo o Inmet.

