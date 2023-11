Oito apostas realizadas no Paraná na Mega Sena 2657 milionária ficaram no quase, a apenas uma dezena de distância do prêmio de 43 milhões sorteado na noite deste sábado, em São Paulo. Como nenhum apostador acertou os seis números da sorte, o prêmio acumulou para R$ 51 milhões para o sorteio desta terça-feira (21).

Resultado Mega Sena 2657: 07, 27, 32, 33, 36 e 53.

As oito apostas paranaenses, sendo duas do litoral, faturaram prêmio com a quina, quando o apostador acerta cinco dos seis números sorteados.

Das duas apostas do litoral que ganharam prêmio na Mega Sena 2657 milionária, uma era bolão e outra aposta simples. O bolão de 7 números, realizado na RCP Loterias rendeu R$ 125,1 mil em prêmios para os 19 apostadores de Paranaguá. Já outra aposta de Guaratuba, também no litoral do Paraná, faturou R$ 62 mil em uma aposta simples. Veja abaixo o detalhamento das oito apostas que ganharam na quina da Mega Sena 2657 milionária.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de Aposta Cotas Prêmio ALVORADA DO SUL/PR LOTERICA THAIMAR 6 Não Simples 1 R$62.551,38 APUCARANA/PR LOTERICA 13 PONTOS 6 Não Simples 1 R$62.551,38 FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA ITAIPU 6 Não Simples 1 R$62.551,38 GUARATUBA/PR MARE DA SORTE 6 Sim Simples 1 R$62.551,38 IBAITI/PR LOTERICA 13 PONTOS 6 Não Simples 1 R$62.551,38 PARANAGUA/PR RCP LOTERIAS 7 Não Bolão 19 R$125.102,65 PLANALTO/PR BOLA DA SORTE 6 Não Bolão 8 R$62.551,36 SAO JORGE D’OESTE/PR LOTERICA PE QUENTE 6 Sim Simples 1 R$62.551,38

O próximo sorteio da Mega Sena ocorre nesta terça-feira (21) e o prêmio acumulado é de R$ 51 milhões. Nada mal, hein??

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.

