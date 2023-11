Tem conta em banco? Claudia Silvano, do Procon, faz orientação importante

Claudia Silvano, diretora do Procon-PR, alertou correntistas do Banco Bradesco, que tiveram algum problema na conta corrente como retirada indevida de valores ou descontos de valores indevidos.

Na manhã desta última segunda-feira (27), clientes do Bradesco relataram problemas com o saldo de suas contas. Diversas pessoas se depararam com valores que “sumiram” ou saldo negativos sem terem realmente usado o dinheiro.

“Saiba que você não pode ter nenhum prejuízo em relação dessa problemática que está acontecendo com o banco. Se você eventualmente tinha que pagar uma conta e não pode pagar essa conta pela ausência de saldo, abra uma reclamação na plataforma Consumidor.gov.br.”, esclarece Silvano.

A diretora do Procon-PR orienta que é importante que o correntista apresente comprovação de que havia dinheiro anteriormente na conta. “De que houve a retirada indevida desses valores e que a você não pode, portanto, efetuar o pagamento daquela conta naquele dia ou algum outro prejuízo que eventualmente você tenha tido”, orienta Silvano.

