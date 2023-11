Clientes do Bradesco relataram problemas com o saldo de suas contas na manhã desta segunda-feira, 27. Segundo publicações no X, antigo Twitter, diversas pessoas acessaram suas contas e se depararam com valores que “sumiram” ou saldos negativos sem terem realmente usado o dinheiro.

Procurado pelo Estadão, o banco informou que o processamento noturno não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes. “A situação deve ser regularizada em breve”, disse o Bradesco.

“Dormi com dinheiro na conta, acordei com a conta assim, e sem histórico de saída no extrato”, diz um dos clientes na rede social, com um print do saldo da sua conta negativado no aplicativo do banco.

O problema parece ter começado por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira, conforme o site Downdetector.

Às 11h17 houve um pico de reclamações em relação ao banco, com 205 notificações.

O site registrou que 91% das reclamações são relacionadas ao saldo da conta, enquanto 5% são de problemas no mobile banking e 3% são questões de transferência.

