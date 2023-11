O juiz Fernando Bardelli Silva Fischer concedeu liberdade à vereadora Maria Letícia (PV), que foi presa em flagrante em Curitiba na noite de sábado (25), por suspeita de embriaguez ao volante e desacato. A decisão judicial ocorreu no começo da noite de domingo (26), e a parlamentar não precisou realizar o pagamento de fiança.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança de um condomínio. O equipamento flagrou a batida no carro em que a vereadora estava, ao colidir com outro veículo estacionado na Alameda Augusto Stelffeld, no bairro Bigorrilho.

Sinais de embriaguez

A vereadora se negou a fazer o teste do bafômetro, mas segundo os policiais, apresentava sinais claros de embriaguez, como hálito etílico. Maria Letícia teria tentando deixar o local com o seu veículo e foi impedida pelos policiais. Ela também teria se negado a entregar a chave do veículo dizendo que era vereadora e que os agentes iriam se dar mal, citando que iria chamar o Secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

Após a colisão e a prisão, a assessoria de comunicação da vereadora, por nota, relatou que que Maria Leticia “foi vítima de acidente de carro em Curitiba após passar mal”. Ninguém saiu ferido.

