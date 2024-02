As tatuagens se tornaram uma forma popular das pessoas expressarem e contarem um pouco sobre suas histórias. Entre as muitas razões para se fazer uma tatuagem, uma das mais significativas é homenagear alguém especial. E se for um político, você acha bacana ter a imagem dele na pele?

O prefeito Rafael Greca recebeu essa homenagem do Diego Henrique Silva, morador do bairro Pinheirinho, em Curitiba. Greca postou na rede social que recebeu o Diego e a filha dele, a Antonella, na prefeitura, na quarta-feira (28).

Detalhe da tatuagem feita pelo curitibano morador do Pinheirinho. Foto: Pedro Ribas/SMCS

“Diego fez um desenho em sua pele com várias paisagens em Curitiba e tatuou a minha imagem no seu braço, no braço esquerdo que leva pro coração. Me senti honrado. Acho que sou o único político do Brasil a estar tatuado no braço de um cidadão. Assim como eu, Diego ama nossa Curitiba e demonstrou de sua maneira. É sempre um prazer receber a população e estreitar nossas relações num espaço que é do povo”, escreveu o prefeito na postagem.

Em 2023 outra tatuagem polêmica envolvendo um político paranaense deu o que falar. Você lembra desta tatuagem feita bem no meio das costas?

Nos comentários, existe uma divisão, entre aqueles que se dizem contrários a tatuar um político e os que elogiam a postura do Diego. E você, tatuaria na pele um político de sua confiança? Participe aí

