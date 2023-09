Suspeito de morte brutal em Curitiba é denunciado por homicídio e homofobia

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia à Justiça contra um homem por homicídio triplamente qualificado motivado por homofobia. O denunciado teria matado um homem durante um encontro íntimo no dia 17 de agosto, no bairro Cajuru, em Curitiba. A vítima foi morta a marteladas e colocada numa mala, depois enterrada em Piraquara. O acusado ajudou a Polícia Civil a localizar o corpo.

Segundo a Promotoria de Justiça, o denunciado é casado com uma mulher, mas escondia dela que tinha relações íntimas com homens. Ele costumava usar aplicativos de relacionamento. Em uma das situações o denunciante conheceu a vítima, um homem de 36 anos, e passou a manter contato com ele, marcando encontro na casa em que vivia com a esposa.

De acordo com o Ministério Público, o crime foi praticado por motivo torpe consistente na homofobia. “O denunciado praticou homicídio imbuído pelo sentimento de aversão odiosa à orientação sexual e identidade de gênero da vítima, homem gay que lhe despertava desejos sexuais”.

Após o crime, o denunciante limpou a casa e saiu no carro da vítima com o corpo em uma mala, que enterrou em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Além da qualificadora de motivo torpe – por homofobia – o Ministério Público sustenta que o crime foi executado com meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

