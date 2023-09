O lançamento de uma megaoperação de dois dias para intensificar o policiamento ostensivo em Curitiba deixou muitos moradores preocupados na noite desta quinta-feira (31). Em grupos de bairros e comunidades em redes sociais pipocaram questionamentos do tipo: “Tem um helicóptero circulando o bairro”; “tem uma galera de viaturas na minha rua”, “Deve ter acontecido alguma ocorrência grave”, diziam curitibanos nos grupos.

A resposta para todo esse questionamento é a operação lançada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná, nesta quinta-feira (31). São dois dias de policiamento ostensivo intensificado em Curitiba. A Operação Cidade Segura reúne Polícia Militar e Polícia Civil.

Segundo o Governo do Paraná, o lançamento ocorreu na sede da Cidade da Polícia, no bairro Batel. De lá os policiais civis e militares se deslocaram para diversos pontos da cidade. Todo o lançamento foi acompanhado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR).

De acordo com a Sesp a operação reúne cerca de 30 equipes policiais e contará com ações preventivas e repressivas, por meio de patrulhamento terrestre e aéreo, bloqueios de trânsito, abordagens policiais e fiscalizações de veículos e pessoas.

Nesta primeira fase foram escolhidos bairros como Cristo Rei, Jardim das Américas, Cidade Industrial de Curitiba e Sítio Cercado. O centro, um dos bairros que a Tribuna acompanhou diversas reclamações com relação à segurança ainda não está contemplado na ação.

“Com mais policiais nas ruas, bem como a elaboração de operações especiais, conseguimos ter êxito nas ações e coibir a ação de criminosos”, disse o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

“A ação possui um caráter pontual, conforme demanda e urgência de cada localidade. Nesta primeira fase iremos atuar em Curitiba procurando ‘sufocar’ a criminalidade”, complementou o diretor de Políticas Públicas da Secretaria da Segurança Pública, coronel Saulo de Tarso Sanson Silva.

