“Vou atrás dos direitos dele”, desabafa pai de jovem atingido por biarticulado

Felipe da Costa Carvalho Paes, uma das vítimas atingidas pelo biarticulado que destruiu plataformas de embarque/desembarque no Terminal do Boa Vista na quarta-feira (30), teve que passar por cirurgia no Hospital Universitário Cajuru. O jovem de 20 anos teve traumatismo craniano, rompimento de ligamento no ombro e lesão de joelho.

A família de Felipe foi informada do acidente logo após a ocorrência. Uma profissional de saúde que estava no terminal foi a responsável por comunicar os pais. Mário Carvalho Paes, pai de Felipe, havia deixado o filho minutos antes no Boa Vista. “Deixo ele no terminal do Cabral, ou Santa Cândida e Boa Vista. Dessa vez foi no Boa Vista, e infelizmente, ocorreu essa situação. Vi o vídeo umas 200 vezes, ele estava no terminal a caminho do trabalho, e simplesmente vem um ‘trem’ e atropela, um ‘trem’ fora dos trilhos”, disse Mário.

Após passar por cirurgia, os familiares seguem perplexos quanto a falta de empatia dos responsáveis pelo transporte coletivo. Segundo o pai, ninguém procurou saber a atual situação clinica de Felipe, questionando se precisava de apoio ou mesmo uma palavra de carinho. “Arrebentaram o piá. Ele vai precisar de medicação e imagino que fisioterapia. O ônibus pegou nele primeiro. Não quero punir ninguém, mas vou atrás dos direitos dele. Estão consertando lá o terminal, e as pessoas que ficaram machucadas? Se fosse um idoso ou criança, tinha matado”, desabafou Mário para a Tribuna do Paraná. O pai contou que Felipe está consciente, mas com dores em várias partes do corpo. A outra vítima do biarticulado, não precisou ser hospitalizada.

Apurando os fatos

Em nota divulgada na quarta-feira, a empresa Transporte Coletivo Glória informou que o biarticulado, de prefixo BE706, estava fora de operação, portanto não carregava passageiros. A Viação Glória disse, ainda, que a causa do acidente está sendo investigada.

Nesta quinta-feira (31), as plataformas de embarque e desembarque estavam sendo consertadas. A liberação aos passageiros está prevista para a próxima quarta-feira (06).

